Маршрутизатор CCR2116-12G-4S+, точка доступа wAP LR2 kit и др. новинки MikroTik

27 апреля 2022, 15:45

Компания MikroTik объявила об анонсе целого ряда новых решений, ориентированных исключительно на требовательного к качеству и производительности пользователя.

Маршрутизатор MikroTik CCR2116-12G-4S+ позволяет забыть об ограничениях ЦП в вашей настройке. Как и его младший брат - удивительный CCR2004, этот маршрутизатор оснащен мощным, работающими на частоте 2 GHz, 16-ядерным процессором Amazon Annapurna Labs Alpine для работы в 10G сетях. И это наиболее важный аспект, когда речь идет о тяжелых операциях, основанных на обработке каждого соединения. Например, очереди. CCR2116-12G-4S+ устанавливает новый стандарт одноядерной производительности (прирост минимум на 15%) для всего семейства продуктов CCR!

Новое поколение процессоров обеспечивает потрясающую производительность. Если мы посмотрим на CCR1036 - мощный 36-ядерный процессор, новый CCR2116 может легко удвоить производительность. 16 ядер против 36 ядер.

MikroTik wAP LR2 kit (RBwAPR-2nD&R11e-LR2) - новейшее готовое решение для технологии LoRa. Работает с частотой 2.4 GHz для LoRa. Не мешает сигналу WLAN 2.4 GHz!

Как и предыдущие комплекты MikroTik wAP, содержит предварительно установленный ретранслятор пакетов UDP на любые общедоступные или частные серверы LoRa, а также защищенную от атмосферных воздействий беспроводную точку доступа (может использоваться в качестве серверной части) с интерфейсом WLAN 2.4 GHz и Ethernet портом с PoE in.

Точка доступа wAP LR2 kit оснащена встроенной антенной 2 dBi WLAN / 4.7 dBi LoRa, но вы также можете добавить внешнюю антенну с целью увеличения площади покрытия. Для достижения наилучших результатов рекомендуется использовать всенаправленную антенну TOF-2400-8V-4.

MikroTik R11e-LR2 - концентраторная miniPCIe карта шлюза для создания проектов Интернета вещей 2.4 GHz по технологии LoRaWAN. Используется в сетях LoRa на частоте 2.4 GHz и обеспечивает подключение для любого продукта MikroTik, который оснащен miniPCIe слотом с подключенными USB линиями. Поддерживает 4 разных канала RX и 1 канал TX.

MikroTik TOF-2400-8V-4 - комплект из внешней всенаправленной антенны (8 дБи) для диапазона 2400–2500 МГц, кабельного переходника SMA длиной 1 м и механического держателя для быстрого и удобного крепления на мачту.

Разработан для дополнительного покрытия сети (до 3-4 км в зоне прямой видимости). Работает совместно с wAP LR2 kit. При необходимости может использоваться с любым 2,4 ГГц-устройством. Обеспечивает не только соединение LoRaWAN в 2,4 ГГц, но также поддерживает обычную беспроводную сеть LAN 2,4 ГГц. Компактный размер и повышенная долговечность без ущерба для мощности — эта антенна с задачей справится.

Устройства LoRa-линейки готовы к работе в рамках известной инфраструктуры — The Things Network — с открытым исходным кодом, которая обеспечивает бесплатное покрытие сети LoRaWAN и предлагает множество приложений для ваших нужд. The Things Network поможет начать работу с Интернетом за один день. Легко модернизируется до корпоративной сети The Things Industries.



Возможности IoT-решений безграничны: отслеживание местонахождения крупного рогатого скота, интеллектуальное орошение, приборы контроля уровня жидкости, интеллектуальные датчики импульсов и терморегуляторы, автоматизированные парковки и пр. Инсталляция настолько проста, что её может освоить каждый. Cуществует большое сообщество, объединяющее разработчиков и энтузиастов по всему миру — вы никогда не останетесь наедине со своими проблемами и идеями относительно сети LoRaWAN. Нет необходимости заново изобретать велосипед — присоединяйтесь к The Things Network, чтобы сэкономить время и силы с помощью интеллектуальных решений!

На данный момент новинки уже появляются в продаже.