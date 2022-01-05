netFiber 9, CCR2004, Rack-holder SR-10U и ANT-OMNI-868-01 – новинки MikroTik

5 января 2022, 14:05

Компания MikroTik объявила об анонсе ряда новых сетевых решений, ориентированных на требовательных к высокой производительности пользователей.

MikroTik netFiber 9 - это мощный всепогодный коммутатор с SFP, SFP+ и Gigabit Ethernet. Он оснащён мощным процессором ARM v7, 256 МБ оперативной памяти, 4x 10G SFP+ портов и усовершенствованным чипом коммутации Marvell, способным выдерживать даже самые тяжелые нагрузки.

Порт Gigabit Ethernet предназначен не только для управления, он имеет прямое подключение к чипу коммутации. Так, что Вы можете наслаждаться полной скоростью Gigabit Ethernet. Этот порт также поддерживает PoE-in, поэтому Вам не придётся полагаться только на разъём «джек» для питания в труднодоступных местах.

Есть консольный порт RJ-45, за которым следуют пять обычных портов SFP и четыре порта SFP+ для подключений со скоростью 10 Гбит/с. Всё это означает, что в какой-то момент Вам может потребоваться подключить довольно много проводов. Вот почему мы разработали в нижней части корпуса органайзер, он обеспечивает дополнительный функционал и поможет Вам содержать всё в чистоте и порядке.

MikroTik CCR2004— это роутер на 12 оптических SFP+ портов со скоростью 10 Гбит/с и 2 оптических SFP28 порта со скоростью 25 Гбит/с. Поддерживаются SFP модули 1.25G, 10G и 25G.

Основные характеристики

- Процессор: 4-ядерный 1.7 ГГц на каждое ядро

- Оперативная память: 4 ГБ

- NAND память: 128 MБ

- Интерфейсы:

12 × SFP+ портов

2 × SFP28 порта

1 × 1 Гбит/с Ethernet для управления

1 × serial port RJ45 для сервисного обслуживания

Операционная система: RouterOS Level 6 license

В комплект поставки входят крепления "ушки" для монтажа корпуса в 19-дюймовую серверную стойку или шкаф.

Rack-holder SR-10U - настольная стойка 19” 10U с регулируемым углом наклона и дополнительным пространством для укладки кабелей. Стойку можно установить как на рабочем столе, так и просто на полу, под столом. Сзади есть возможность прикрепить удлинитель с несколькими разъемами. SR-10U достаточно прочная не смотря на то что изготовлена алюминия и весит всего лишь 1.85 кг, при габаритах 318 x 511 x 507 mm. Устройство имеет высоту 10U и в комплекте поставки есть винты на 10 устройств, а также гайки и винты для крепления самой стойки. Rack-holder SR-10U совместима со всеми устройствами MikroTik (и других производителей!), которые устанавливаются в стандартную 19-дюймовую стойку. Но это еще не все! С помощью небольшого набора аксессуаров K-79 вы можете разместить до четырех маршрутизаторов RB5009UG+S+IN в одной стойке высотой 1U или до 40 маршрутизаторов в общей сложности!

ANT-OMNI-868-01 – 2702136 - всенаправленная антенна, 868 МГц, коэфф. усиления: 4 дБи, поляризация: линейная, угол раскрытия гор./верт. 360°/30°, степень защиты: IP67, стойкая к морской воде, подключение: N (гнездо), вкл. монтажный уголок и мачтовые хомуты, допуск ATEX и IECEx.