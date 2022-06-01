MikroTik CCR2004-1G-2XS-PCIe

Інтелектуальна картка з роз'ємом PCIe додасть серверам повноцінних функціональних можливостей маршрутизатора.
Розумний та простий спосіб створити 25-гігабітні мережі, якщо необхідно заощадити місце у серверній!
Усі функції RouterOS
Повний функціонал CCR2004 у форм-факторі PCIe 3.0 X8
2 порти SFP28 для побудови 25-гігабітної мережі
Гігабітний Ethernet-порт
4 ГБ DDR4 RAM
Низькопрофільний формат - встановлюється в шасі сервера 2U
На базі серверної материнської плати
Процесор AL52400 1,5 ГГц, 4 ядра, архітектура ARM (64 біт)
ПЗУ 128 МБ NAND
Мережевий інтерфейс 1x Ethernet (1 Гбіт/с), 2x SFP28 (25 Гбіт/с)
Число вентиляторів 1
Блок живлення 12, 12,5 А
Максимальне енергоспоживання 29 Вт, 22 Вт (без підключених пристроїв)
Розміри 170x69х18 мм
Температура довкілля робоча -20.. +60° (протестовано)
Середній час безвідмовної роботи Близько 200 000 годин при +25 °C
Ступінь захисту корпусу IP20
Додатково Датчик температури процесора, датчик струму, датчик температури плати, датчик напруги
Більше новин від Megatech.Distribution - https://www.facebook.com/Megatech.Distribution