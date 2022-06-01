MikroTik CCR2004-1G-2XS-PCIe

1 июня 2022, 22:48

Інтелектуальна картка з роз'ємом PCIe додасть серверам повноцінних функціональних можливостей маршрутизатора.

Розумний та простий спосіб створити 25-гігабітні мережі, якщо необхідно заощадити місце у серверній!

Усі функції RouterOS

Повний функціонал CCR2004 у форм-факторі PCIe 3.0 X8

2 порти SFP28 для побудови 25-гігабітної мережі

Гігабітний Ethernet-порт

4 ГБ DDR4 RAM

Низькопрофільний формат - встановлюється в шасі сервера 2U

На базі серверної материнської плати

Процесор AL52400 1,5 ГГц, 4 ядра, архітектура ARM (64 біт)

ПЗУ 128 МБ NAND

Мережевий інтерфейс 1x Ethernet (1 Гбіт/с), 2x SFP28 (25 Гбіт/с)

Число вентиляторів 1

Блок живлення 12, 12,5 А

Максимальне енергоспоживання 29 Вт, 22 Вт (без підключених пристроїв)

Розміри 170x69х18 мм

Температура довкілля робоча -20.. +60° (протестовано)

Середній час безвідмовної роботи Близько 200 000 годин при +25 °C

Ступінь захисту корпусу IP20

Додатково Датчик температури процесора, датчик струму, датчик температури плати, датчик напруги



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