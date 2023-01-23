Адаптер перехідник Colorway Type-C до USB-А

23 января 2023, 18:45

Даний адаптер стане чудовим рішенням для заряджання сучасних смартфонів та планшетів від пристроїв, у яких відсутній роз'єм USB-C.

Перехідник дозволяє підключати пристрої з роз'ємом USB-C до ноутбука, ПК або зарядного пристрою з інтерфейсом USB.

Адаптер перехідник USB-A to Type-C - дає можливість заряджати та синхронізувати мобільні гаджети з ПК або ноутбуками, що мають інтерфейс USB Type-C. Цей адаптер також стане чудовим рішенням для приєднання різного периферійного обладнання або носіїв інформації з інтерфейсом USB-A.

Перехідник має мініатюрні розміри, що забезпечує зручність зберігання. Корпус адаптера виконаний з алюмінію, а розміри хоч і не великі, але не викликають труднощів у підключенні до ПК чи ноутбука. Адаптер підтримує струм до 3 А, що гарантує швидке заряджання. Також цей аксесуар дозволяє обмінюватися даними між двома пристроями на високій швидкості. Швидкість передачі сягає 480 Мбіт/с USB 2.0.

Коштуватиме даний товар 139 гривень у нашому інтернет-магазині. Тож переходьте за посиланням та робіть замовлення.