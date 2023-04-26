Зарядний пристрій для електромобіля LAPP MOBILITY DOCK 2,3кВт, 10А

• Для підключення до стандартної побутової розетки
• Зручний та інтуїтивно зрозумілий на 100%
• Компактний дизайн, ергономічність і простота користування
• Компактне зберігання в багажнику
• Процес заряджання починається автоматично, коли цього потребує автомобіль
• Відповідає всім відповідним вимогам стандарту IEC 62752
• Ступінь захисту IP55
• Безперервне захисне заземлення
• Моніторинг рівня зарядженості автомобіля
• Моніторинг реле
• Виявлення перевантаження за струмом
• Виявлення надмірної та недостатньої напруги
• Не містить галогенів
• Вогнетривкий
Дізнатись більше https://bit.ly/43QSgFP
Технічні характеристики:
• Режим заряджання Mode 2
• Номінальна напруга 230 В
• Потужність зарядки до 2,3 кВт
• Номінальний струм 10-А, 1-фазний
• Частота 50 Гц
• Ступінь захисту IP55 (зарядний пристрій), IP44 (роз’єм/ штекер)
• Колір чорний
• Вага 750 г
• Розміри (В х Ш х Д): 255мм х 138мм х 106мм.
• Температурний діапазон від -25°C до +45°C
• Відповідає всім СЕ (Європейським) стандартам
Придбати на rozetka https://bit.ly/43QSgFP