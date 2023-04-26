Зарядний пристрій для електромобіля LAPP MOBILITY DOCK 2,3кВт, 10А

26 апреля 2023, 12:45

• Для підключення до стандартної побутової розетки

• Зручний та інтуїтивно зрозумілий на 100%

• Компактний дизайн, ергономічність і простота користування

• Компактне зберігання в багажнику

• Процес заряджання починається автоматично, коли цього потребує автомобіль

• Відповідає всім відповідним вимогам стандарту IEC 62752

• Ступінь захисту IP55

• Безперервне захисне заземлення

• Моніторинг рівня зарядженості автомобіля

• Моніторинг реле

• Виявлення перевантаження за струмом

• Виявлення надмірної та недостатньої напруги

• Не містить галогенів

• Вогнетривкий



Дізнатись більше https://bit.ly/43QSgFP

Технічні характеристики:• Режим заряджання Mode 2• Номінальна напруга 230 В• Потужність зарядки до 2,3 кВт• Номінальний струм 10-А, 1-фазний• Частота 50 Гц• Ступінь захисту IP55 (зарядний пристрій), IP44 (роз’єм/ штекер)• Колір чорний• Вага 750 г• Розміри (В х Ш х Д): 255мм х 138мм х 106мм.• Температурний діапазон від -25°C до +45°C• Відповідає всім СЕ (Європейським) стандартам