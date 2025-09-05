Зарядна станція для електромобіля EcoFlow PowerPulse 2

Подвоюйте потужність кожної поїздки з розумною зарядкою для електромобілів EcoFlow PowerPulsе 2.
Це екологічне та економне рішення, що дарує свободу руху у будь-який час та зменшує залежність від централізованої мережі.
Максимальна потужність PowerPulsе 2 складає 7,2 кВт, що удвічі перевершує попередню версію, та дарує у 5 разів більше можливостей у порівнянні зі стандартними рішеннями.
Використовуйте увесь потенціал сонячної енергії та легко перемикайтеся між режимами, відповідно до своїх потреб:
розумний режим: оптимізуйте процес заряджання електромобіля та використання електроенергії, зазначивши бажаний час та тривалість заряджання;
сонячний режим: встановіть пріоритет для відновлювальних джерел енергії під час максимальної сонячної генерації (PowerPulsе 2 бездоганно інтегрується з PowerOcean);
швидке заряджання: дозволяє максимально швидко заряджатися від будь-якого джерела енергії, автоматично регулюючи потужність для максимально плавного заряджання;
заплановане заряджання: налаштовуйте графіки заряджання, щоб використовувати максимально вигідні тарифи, та вчасно підготувати автомобіль до поїздки.
Замовляйте EcoFlow PowerPulsе 2 за посиланням - https://ecoflowukraine.com/zariadna-stantsiia-dlia-elektromobilia-ecoflow-powerpulse-2/