Ринок електромобілів в ЄС продовжує зростати

23 октября 2023, 16:45

Продаж нових автомобілів у Європейському Союзі в вересні 2023 року зріс на 9,2% порівняно з тим же місяцем минулого року.

Це вже 14-й місяць поспіль, коли обсяг продажів у регіоні демонструє зростання. Загалом у країнах ЄС було зареєстровано понад 861 тисячу нових автомобілів.Продаж електромобілів у Європі також продовжує зростати. У вересні було продано 127 тисяч електромобілів, що на 14,3% більше, ніж у вересні 2022 року. Частка електромобілів у загальному обсязі продажів на європейському ринку становила 14,8%. За перші дев'ять місяців 2023 року продаж електромобілів зріс у 1,5 разу.