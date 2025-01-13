Біткоїн до 2035-го року $1,5 мільйона може сягнути, — NewsBTC

Видання пише, що якщо кількість користувачів продовжить зростати нинішніми темпами, вартість біткоїна може навіть перевищити $1,5 мільйона до середини 2030-х років.
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