13 января 2025, 13:45

Біткоїн до 2035-го року $1,5 мільйона може сягнути, — NewsBTC

Видання пише, що якщо кількість користувачів продовжить зростати нинішніми темпами, вартість біткоїна може навіть перевищити $1,5 мільйона до середини 2030-х років.


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