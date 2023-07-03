Атаки на ІТ-компанії та спеціалізованих розробників ПЗ як загроза інфраструктурі

3 июля 2023, 8:45

Приблизно від середини минулого року прослідковується тенденція зростання кількості атак на ланцюжок постачання (supply chain attacks).

Йдеться, зокрема, про ІТ-компанії, що розробляють рішення для критичної інфраструктури.Для ІТ-компаній та спеціалізованих розробників ПЗ такі атаки – це передусім репутаційна загроза і ризики втратити клієнтів у майбутньому, тоді як для критичної інфраструктури наслідки таких атак можуть бути більш серйозними.Часто спеціалізовані розробники ПЗ і технологічні компанії помилково вважають себе достатньо захищеними та здатними протистояти загрозам самостійно – що майже неможливо в сучасному світі, після того як ми бачимо зломи таких компаній, як Uber, FireEye та інші. Така недооцінка ризиків може призвести до компрометації всього ланцюжка постачання та безпрецедентного впливу на всіх клієнтів.Кіберстійкість критичної інфраструктури залежить у тому числі від того, чи здійснюють об’єкти критичної інфраструктури виявлення та блокування спроб компрометації та чи проводять аудит коду та інфраструктури. Цього, на жаль, багато хто не усвідомлює. Тому важливо, щоб відповідні вимоги до кіберзахисту компаній-постачальників критичної інфраструктури були закріплені на законодавчому рівні.Нагадаємо, нещодавно Держспецзв'язку затвердила рекомендації щодо кіберзахисту автоматизованих систем управління технологічними процесами. Рекомендації можуть бути використані операторами об’єктів критичної інфраструктури будь-якої форми власності, а також будь-якими компаніями та установами, які бажають посилити захист власних інформаційних систем від атак у кіберпросторі.