Global Clearance Solutions поставить в Україну 70 безпілотних машин розмінування

13 декабря 2023, 12:15

Швейцарська компанія Global Clearance Solutions (GCS) у 2024 році доведе кількість поставлених в Україну безпілотних машин розмінування до 70 одиниць.



Компанія планує довести кількість до 25 машин у останньому кварталі 2023 року, до 40 весною 2024, а до 70 – до середини 2024 року.