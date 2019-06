NEC Display Solutions анонсировала партнерскую программу Global Channel Programm

19 июня 2019, 11:15

Компания NEC Display Solutions анонсировала глобальную программу для своих партнеров - Global Channel Programme.

Она является частью инициативы NEC One, предназначенной для поддержки партнеров по AV- и ИТ-решениям. Данный анонс был сделан на стенде NEC Display на выставке InfoComm 2019 в Орландо, штат Флорида.



«Программа NEC One Global Channel призвана подчеркнуть лидерство NEC в AV-индустрии, - отметил Саймон Джексон (Simon Jackson), старший вице-президент NEC Display Solutions Europe по продажам в регионе EMEA. – Компания NEC Display Solutions ориентирована исключительно на b2b рынок и его потребности, и новая инициатива гарантирует, что мы вместе с нашими партнерами, используя глобальные возможности и высокий уровень поддержки со стороны компании, сделаем NEC самым доступным производителем дисплейных решений для ведения бизнеса».



Программа Global Channel Programme нацелена на развитие сильной партнерской системы, способной обеспечить тот высококачественный клиентский опыт, который ожидают корпоративные заказчики. Программа будет охватывать партнеров в Северной и Южной Америке, в регионах EMEA и APAC. Являясь членами программы NEC One Global Channel, партнеры NEC получат специальную поддержку от команды NEC Global Team, доступ к ее глобальному технологическому портфолио, ценам, статусу глобального партнера, поддержку руководства, специальные скидки на демо-оборудование и участие в программе вознаграждений.



«Когда компании по всему миру становятся партнерами NEC Display Solutions, они ожидают поддержки и ресурсов мирового уровня, - подчеркнула Бетси Ларсон (Betsy Larson), старший вице-президент по продажам NEC Display Solutions of America. -Программа NEC One Global Channel Programme расширяет эту поддержку, распространяя ее на наших глобальных партнеров, обеспечивая эффективную интеграцию между поставщиками, реселлерами и клиентами по всему миру. Мы рады, что можем оказать нашим партнерам поддержку такого уровня».



Программа NEC One Global Channel Programme предоставляет пред- и постпродажную поддержку глобальным реселлерам аудио/видеорешений, обеспечивая защиту инвестиций NEC за счет согласованности, снижения издержек и сокращения времени простоя. Компания NEC Display Solutions предоставляет технологии для совместной работы и оснащения конференц-залов, диспетчерских и ситуационных центров, рабочих пространств, цифровых рекламно-информационных вывесок (Digital Signage) для широкого спектра отраслей, включая предприятия, корпорации, сферу образования, розничную торговлю, транспорт, здравоохранение, а также региональные и федеральные государственные учреждения.



«Существует растущая группа клиентов, формирующих глобальные стандарты Digital Signage для своих многочисленных приложений, и им требуется беспроблемная интеграция, - продолжает Саймон Джексон. - Программа NEC One Global Channel Programme помогает нам поддерживать тесное сотрудничество в региональном масштабе, обеспечивая нашим партнерам коммуникацию и поддержку, в которых они нуждаются для обслуживания своих клиентов».