NEC Display Solutions запускает After Swap Services

28 августа 2018, 10:45

NEC Display Solutions объявила о том, что для заказчиков видеостен NEC (Video Wall Products) будет доступен новый вид услуг - After Swap Services.

After Swap Service помогает минимизировать риски и потери, предлагая быстрое и профессиональное обслуживание в случае проблемы с отображением или неисправностью оборудования.



Если клиент столкнётся с технической проблемой и сервисный центр выявит гарантийный случай, требующий ремонта, NEC Display Solutions в течение 2-х дней* предоставит новый дисплей под замену (Swap Item), пока неисправный находится в ремонте.



Во всем мире, где потребитель является Главным звеном любой отрасли экономики, где фирмы на рынке конкурируют между собой, а произведенные продукты все менее отличимы по качеству, ключевым конкурентным преимуществом становится лучший сервис. Благодаря ему вы сможете повысить прибыльность компании, увеличить долю рынка, завоевать лояльность клиентов.



Поэтому одной из приоритетных задач NEC Display Solutions в краткосрочной перспективе - расширение предложения по дополнительным видам обслуживания (Service Plus), в том числе по услуге After Swap Service, с учетом всего модельного ряда и цикла продаж - от предпродажной подготовки до замены оборудования. Благодаря чему клиенты NEC могут полностью сосредоточиться на своей деловой деятельности, осознавая, что успешной работе их ИТ-инфраструктуры ничего не угрожает.