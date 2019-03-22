NEC представляет браузер HiperSource для масштабных визуальных эффектов

Компания NEC Display Solutions объявила об обновлении своей линейки видеостен и выпуске браузера HiperSource.
Компания Hiperwall - давний партнер NEC, представила Hiperwall 6.0 - обновленную версию своей гибкой системы управления контентом для видеостен на базе IP-протокола. Это программное обеспечение включает в себя новый браузер HiperSource от Hiperwall, который упрощает размещение веб-контента на больших поверхностях, таких как видеостены и Direct View LED (dvLED) .
HiperSource обеспечивает прямую связь веб-контента с видеостеной, позволяя администраторам обходиться без захвата экрана. Тем самым обеспечивается лучшая гибкость и больший контроль над контентом. В то же время клиенты NEC могут воспользоваться новой программой лицензирования Hiperwall, универсальной и экономически выгодной.
Данное ПО обеспечивает более эффективное управление различными инструментами визуализации - от расширенного совместного анализа на торговых площадках до диспетчерских, где операторы могут использовать возможности доставки контента из нескольких источников для дальнейшего просмотра. Между тем, новое дополнение Hiperwall для LED-дисплеев позволяет управлять каждым пикселем в светодиодной видеостене, что дает возможность адаптировать собственное разрешение LED-контроллера к фактическому размеру визуальной поверхности.
Благодаря тому, что компания NEC является партнером Hiperwall, новые возможности уже доступны для целого ряда ее продуктов, включая dvLED и десять новых настенных дисплеев для видеостен, представленных на выставке ISE 2019.
«Большие digital-поверхности меняют правила игры в различных отраслях, но эффективное управление размещением контента из нескольких источников может стать серьезной проблемой, - рассказал Торстен Уилм (Thorsten Wilm), менеджер по программным решениям и технологиям будущего NEC Display Solutions Europe. –Благодаря браузеру HiperSource решение Hiperwall получит мощный инструмент, который значительно упростит жизнь операторов, позволяя загружать видео-контент из любой точки сети, отображая его в нужном размере и разрешении, снижая при этом совокупную стоимость владения. Мировой рынок видеостен оценивается более чем в 4 миллиарда долларов, и в течение следующего десятилетия будет ежегодно расти в среднем на 15% в год, поскольку все больше и больше организаций стремятся извлечь выгоду из визуальных решений, чтобы привлечь целевую аудиторию. HiperSource станет одной из ключевых технологий, обеспечивающих этот рост. Это ПО сделает управление видеостенами еще более простым и интуитивно понятным, а также поможет снизить совокупную стоимость владения».
Помимо расширенных функциональных возможностей, Hiperwall предлагает более гибкую программу лицензирования, которая предоставляет экономичные способы обновления. Новое приложение, программное обеспечение HiperFailSafe и новое позиционирование программного обеспечения контроллера позволяют пользователям модернизировать систему с одним контроллером до отказоустойчивого уровня. У новых клиентов будет возможность приобрести на выбор лицензии Hiperwall и получить оптимальную конфигурацию для своих нужд.
«Для создания и управления экономичными решениями для видеостен мы постоянно совершенствуем программное обеспечение Hiperwall, чтобы сделать его более простым и безопасным для проектировщиков и операторов видеостен всех видов - от диспетчерских до цифровых вывесок и от сферы образования до индустрии развлечений», - отметил Том Скотт (Tom Scott), главный исполнительный директор Hiperwall.
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