NEC Display Solutions примет участие в CineEurope 2018

8 июня 2018, 13:15

NEC Display Solutions примет участие в выставке CineEurope, которая пройдет в Барселоне с 11 по 14 июня, чтобы продемонстрировать новейшие цифровые дисплейные и проекционные технологии, которые могут революционизировать кино.



Киноиндустрия сталкивается с беспрецедентной конкуренцией со стороны сервисов «видео по запросу» и потокового мультимедиа, активно инвестирует и занимается самопродвижением, чтобы оставаться актуальной для поколения Netflix. На выставке CineEurope компания NEC и Beaver Group представят целый ряд технологий для создания уникальных, захватывающих цифровых впечатлений, которые воссоздают волшебство кино для каждого посетителя.

В зоне Suite C NEC будет демонстрировать технологии для киноиндустрии, включая новейшие лазерные RB проекторы для кинотеатров, настенные и настольные дисплеи с сенсорным экраном, впечатляющие видеостены и LED-дисплеи для цифровых вывесок.Эти технологии уже используются для создания интерактивности, например, позволяют кинозрителям заказывать билеты и закуски с помощью сенсорного экрана, смотреть видеоролики с высоким разрешением в фойе или в аудитории, пока они ждут начала фильма, и просматривать завораживающие изображения на видеостенах.Основная экспозиция будет включать в себя:NEC NC3541L - новейший DCI-совместимый кинопроектор RB Laser DLP с 4K (4096 x 2160) разрешением и 3D-возможностями по доступной цене и с низкими эксплуатационными затратами.Светодиодные экраны для прямого просмотра с высоким разрешением, обеспечивающие кристально четкое изображение для максимального визуального восприятия - они идеально подходят для воспроизведения трейлеров и другого связанного с фильмами контента.Сенсорный монитор NEC MultiSync E232WMT с новейшей 10-точечной сенсорной технологией P-Cap - идеально подходит для покупки билетов и закусок в фойе кинотеатров.NEC MultiSync X551UHD IGT - 55-дюймовый UHD сенсорный дисплей, предназначенный для настольных приложений.Новые широкоформатные ЖК-дисплеи NEC MultiSync С и V Series.«Кинотеатры должны соответствовать интересам и требованиям нового поколения, которое ожидает качественного цифрового продукта, где бы оно ни находилось, - считает Марк Кендалл (Mark Kendall), директор по развитию бизнеса в области цифрового кино NEC Display Solutions Europe. – Поход в кино должен представлять собой нечто гораздо большее, чем просто просмотр фильма. Повсеместное внедрение цифровых технологий позволит кинотеатрам создавать сказочную атмосферу, позволяя площадкам произвести «wow-эффект», необходимый для привлечения большего количества зрителей. Поставив цифровые технологии во главу угла, площадки могут привлечь более молодых кинозрителей и показать им, что лучше пойти с друзьями в кино, чем остаться дома с Netflix или другими потоковыми медиа-сайтами. Поощряя кинозрителей оставаться в кинотеатре дольше и наслаждаться местом проведения досуга до и после фильма, операторы кинотеатров могут сделать свои площадки излюбленным местом посещения и вернуть «утраченное» волшебство экрана».