NEC Display Solutions создает платформу Digital Signage на базе Ubuntu Core

14 сентября 2017, 12:45

NEC Display Solutions объявила о сотрудничестве с Canonical - компанией-разработчиком операционной системы Ubuntu Core, и Screenly – производителем ведущего программного решения для цифровых вывесок на базе Raspberry Pi.

Это одно из нескольких партнерских соглашений NEC с разработчиками программного обеспечения для цифровых вывесок (Digital Signage), использующих Raspberry Pi. Подобное сотрудничество способствует созданию инновационных решений Digital Signage, в которых применяются широкоэкранные дисплеи NEC серии P и V с диагональю 40-55 дюймов и вычислительный модуль Raspberry Pi Compute Module 3 (CM3), что обеспечивает высокое воздействия визуального контента в интегрированном пакете для профессиональных аудио-/видеоприложений.



При развертывании цифровых вывесок в профессиональных средах крайне важны не только характеристики воспроизведения, но и пользовательский опыт, а также безопасность, надежность и управляемость платформы в целом. Данное сотрудничество является для NEC стратегическим шагом, нацеленным на расширение этих возможностей в ее широком спектре дисплейных решений, и соответствует стратегии интеллектуальных вычислений NEC Open Modular.



Мощная платформа Digital Signage от Screenly позволяет легко управлять как небольшими, так и крупными инсталляциями, нацеленными на такие сегменты как розничная торговля, производство и продажа продуктов питания и напитков, образование, транспорт и корпоративные офисы, которые могут с помощью данной платформы демонстрировать привлекающий внимание контент своим клиентам. Плеер обеспечивает качественное воспроизведение видео с разрешением Full HD, изображений и веб-страниц, включая возможности проверки работоспособности и дистанционного мониторинга состояния устройств. Более того, сочетание простой, но мощной системы управления контентом (CMS) и гибкого API-интерфейса Screenly означает, что платформу Screenly можно применять в качестве автономного решения или интегрировать с решениями IoT, а также встраивать в более крупные и сложные системы. Чтобы сделать цифровую вывеску более контекстно-зависимой и релевантной для зрителя, улучшая пользовательский опыт в целом, можно использовать датчики.



Джатин Бхатт (Jatin Bhatt), менеджер NEC Display Solutions Europe по стратегическим альянсам, отметил: «Компании ищут высоконадежные технологии для дальнейшего совершенствования и расширения областей использования цифровых рекламных вывесок. Сотрудничество с Canonical и Screenly позволяет эффективно интегрировать функциональные возможности Digital Signage и функции управления контентом в одно интеллектуальное устройство, задействуя мощные возможности Raspberry Pi CM3 непосредственно в наших дисплеях серии P и V. Все вместе это образует простое, но очень безопасное, самодостаточное и эффективное решение для приложений Digital Signage, поддерживающее стратегию NEC Open Modular Computing».



Ubuntu Core - это минимальная версия Ubuntu, ориентированная на приложения IoT и встраиваемые устройства и предлагающая обновление по беспроводным сетям (Over The Air, OTA), изначально встроенные средства обеспечения безопасности, а также возможность добавления дополнительной функциональности и монетизации через снап-файлы - универсальный формат упаковки приложений в Linux. Автоматические обновления упрощают процесс обновления ПО для предприятий, у которых цифровые вывески установлены во многих местах или расположены удаленно, в то время как безопасная платформа обеспечивает защиту от перехвата экрана и других возможных атак. ОС Ubuntu Core полностью поддерживается модулем Raspberry Pi CM3, что позволяет получить экономичную, безопасную и расширяемую платформу.