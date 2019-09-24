NEC представил дисплей для небольших пространств и помещений

24 сентября 2019, 9:45

Компания NEC Display Solutions объявила о выпуске нового компактного дисплея, предназначенного для создания решений Digital Signage в различных отраслях.

Новый дисплей NEC BT421 был разработан для создания сверхнадежных и компактных решений, используемых для маршрутных указателей, демонстрации рекламы и информации. Его можно применять в таких отраслях, как транспорт, розничная торговля, кино, здравоохранение или сфера образования. Это устройство станет идеальной заменой статических и печатных вывесок, позволяя операторам использовать возможности динамической демонстрации контента на новых площадках и при разных условиях.



Дисплей BT421 имеет 42-дюймовый сверхширокий экран с соотношением сторон 16: 4, а его высота составляет всего 28,9 см, что позволяет операторам устанавливать данное устройство в ограниченных пространствах, предоставляя четкую визуальную информацию.



Благодаря высокой яркости 700 кд/м2 новый дисплей обеспечивает отличную, приятную для глаз картинку и хорошую читаемость. Кроме того, модель BT421 оснащена герметичной панелью, которая предотвращает попадание пыли или грязи, может выдерживать температуры в диапазоне 0-50°C, обеспечивая надежную работу и защиту вложенных инвестиций операторов.



Разработанная технология NEC гарантирует, что эта модель будет долгое время сохранять четкость и яркость изображения, а антибликовая поверхность экрана обеспечит превосходную читаемость даже в условиях самого яркого освещения. Встроенная функция обрезки картинки позволяет использовать контент 16:9 при активном отображении верхней или нижней области контента с собственным разрешением 1920 x 480.



Компактный размер дисплея обеспечивает различные варианты установки. BT421 также поддерживает сдвоенную инсталляцию («спина к спине»), благодаря подключению цепочкой. Это позволяет операторам формировать группы дисплеев для реализации самых привлекательных цифровых вывесок, навигационных указателей и информирования клиентов.

«Предприятия постоянно ищут способы улучшения информирования клиентов, но ограниченность пространства означает, что они могут размещать дисплеи далеко не везде, - поясняет Эрик Элберт (Erik Elbert), менеджер по продуктам широкоформатных дисплеев компании NEC Display Solutions Europe. - Новый дисплей BT421 от NEC - это лучшее решение для Digital Signage и динамического представления контента в зонах с ограниченным пространством. Оно позволяет операторам устанавливать экраны на различных участках своих площадок и помещений».



«Дисплей NEC BT421 был разработан для таких помещений как транспортные узлы, где информация в режиме реального времени является ключевым компонентом качества обслуживания клиентов, - рассказывает Филип Когх (Filip Cogghe), старший менеджер NEC Display Solutions по продажам решений для транспорта в регионе EMEA. - Многие здания были спроектированы без учета сегодняшней потребности в информации и указаниях маршрутов, что затрудняет установку с использованием традиционных технологий отображения в ограниченном пространстве. Дисплей BT421 NEC поможет этим предприятиям с информированием и позволит оснащать современными цифровыми дисплеями большинство новых площадок и помещений».

