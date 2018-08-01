NEC Display Solutions выпускает новую серию широкоформатных дисплеев MultiSync V

NEC Display Solutions объявила о выпуске новой серии дисплеев MultiSync V с большой поверхностью экрана, предназначенных для получения наиболее естественного и реалистичного изображения.
Новые «беспиксельные» дисплеи разработаны для цифровых рекламных и информационных вывесок (Digital Signage) и могут применяться в таких средах как розничная торговля, сфера развлечений, музеи, совещания, встречи и конференц-связь, а также в таких отраслях как производство, техническое проектирование, организация досуга и отдыха, гостиничный бизнес и многое другое.
Семейство V-серии включает три устройства с экранами больших размеров: с диагональю 75" и 86" (уже доступны) и 98" (поступит в продажу в августе 2018 года). Новые дисплеи V-серии для цифровых вывесок и презентаций обеспечивают широкий визуальный обзор, сочетают ультравысокое разрешение (UHD) и надежность при низких эксплуатационных расходах.
Устройства V-серии можно использовать как «цифровые холсты» в натуральную величину для рекламных, презентационных или информационных задач, обеспечивая кристально чистое и полностью захватывающее внимание зрителя изображение. Технология SpectrView Engine от NEC обеспечивает полноценное управление яркостью, цветом, гаммой и однородностью изображения, позволяя пользователю подбирать цвета в соответствии со своими целями и потребностями, согласно требованиям фирменного стиля.
Благодаря яркости в 500 кд/м2 в сочетании с низким отражением от поверхности экрана с антибликовым покрытием, пользователи получают четкое изображение при всех обычных условиях освещения. Между тем, современный и тонкий дизайн означает, что каждый дисплей отлично дополняет свое окружение, прекрасно подходит для любого приложения и любой среды.
«Организации практически любой отрасли хотят получить технологии отображения, которые сочетают в себе четкую картинку с простотой использования и низкими эксплуатационными расходами, - подчеркнул Эрик Элберт (Erik Elbert), продакт-менеджер по крупноформатным дисплеям компании NEC Display Solutions Europe. - Мы разработали новую V-серию как мощное, надежное решение для удовлетворения потребностей этих организаций в дисплеях UHD».
Новое семейство включает в себя платформу NEC Open Modular (OMi), которая обеспечивает интеллектуальное и бесшовное соединение источника контента и дисплея для создания широкофункциональных, специализированных и перспективных цифровых информационно-рекламных вывесок.
«OMi - это самый эффективный способ доставки индивидуального контента на ваш дисплей. Он позволяет пользователям обновлять функциональность своего дисплея за считанные секунды. Для этого в один из слотов вставляется вычислительный модуль OPS Slot-in PC, модули Raspberry Pi или сигнальные интерфейсы для подачи контента и вычислений, - продолжает Эрик Элберт. – Мы считаем, что объединив качество изображения и простоту управления устройством с таким большим экраном, мы создали полнофункциональный дисплей для самого широкого круга организаций, отраслей и приложений».
Каждая модель V-серии оснащена программным обеспечением NaViSet Administrator 2 для управления устройствами, позволяющим пользователям централизованно управлять дисплеями, тем самым минимизируя время простоя на обслуживание, снижая операционные и административные расходы.
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