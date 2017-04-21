Усовершенствованные дисплеи NEC серии P и V на основе открытой платформы

21 апреля 2017, 11:15

NEC Display Solutions объявляет о доступности для заказа обновленной линейки профессиональных дисплеев MultiSync серий P и V для современных цифровых вывесок.

Заказчикам из сферы розничной торговли предлагается обширный ассортимент дисплеев с поддержкой технологии Multi-Touch, дополнительные защитные или зеркальные стекла, а также накладные каркасы, которые могут быть выполнены в любом цвете согласно требованиям.

Представленные на выставке ISE 2017, дисплеи серий P и V построены на базе концепции открытой платформы NEC и могут быть дополнены и адаптированы к различным требованиям. Например, при использовании полупрозрачного зеркала MIRONA от SCHOTT дисплеи серии P идеально подходят для сценариев, где на взаимодействие с клиентами значительно влияют усовершенствованные визуальные эффекты. Зеркальное стекло дисплеев серии MultiSync P (MG) представляет собой нечто среднее между настоящим зеркалом и дисплеем для цифровых вывесок. Это позволяет предприятиям розничной торговли вовлекать клиентов в визуальный тур, в котором цифровые вывески легко встраивается в зеркала для помещений. Ритейлеры могут предлагать такую таргетированную информацию, как перечень размеров, цветов или дополнительные аксессуары, позволяя покупателю использовать зеркальную поверхность, чтобы посмотреть, как это будет выглядеть.



Дисплеи серии P и V также подходят для применения в профессиональных, промышленных и других приложениях Digital Signage, где этим устройствам приходится работать в сложных условиях. Это достигается благодаря прочному защитному стеклу толщиной 4 мм, предназначенному для защиты экранов дисплеев от повреждений при любых внешних воздействиях. Антибликовое и пропускающее свет защитное стекло CONTURAN от SCHOTT в сочетании с уровнем яркости дисплея 500 кд/м2 в серии V и 700 кд/м² в серии P гарантируют превосходную читаемость контента. В целом, обе серии обеспечивают максимальную защиту инвестиций и безопасную работу в общественных местах и на промышленных площадках.



Кроме того, дисплеи серии P и V доступны в версиях с цветными рамками, которые могут обеспечить идеальную интеграцию в окружающую среду. Цвета рамки можно выбирать из спектра цветов RAL, что дает значительную гибкость при подборе внешнего вида устройства к конкретным эстетическим требованиям.



Другие опции кастомизации включают интуитивно понятные и удобные функции сенсорного экрана. Дисплеи MultiSync SST серии P с уникальной интегрированной технологией ShadowSense Multi-Touch выпускаются с экранами с диагональю от 40 до 80 дюймов и обеспечивают точную и надежную работу сенсорных функций. Дисплеи распознают одновременное точек касание в 10 точках и жесты, игнорируя случайные касания. Технология ShadowSense™ обеспечивает высочайшую точность распознавания касания, отфильтровывая вводящие в заблуждение сенсорные действия и игнорируя побочные касания.



Сенсорные модели серии V с поддержкой технологии Infrared Multi-Touch будут доступны с июня 2017 года. Дисплеи оснащены антибликовым покрытием, которое минимизирует отражения и обеспечивает высокую степень точности распознавания касания. Они поддерживают все основные операционные системы и до 10 одновременных точек касания.



Даниэла Дексхеймер (Daniela Dexheimer), менеджер по продуктам компании NEC Display Solutions Europe, подчеркивает: «В розничной продаже дисплеи серии P могут оказать огромное влияние на бизнес. Дисплей дает покупателям совершенно новые и впечатляющие возможности во время посещения магазина и, в конечном счете, стимулирует продажи. Расширение возможностей для покупателей, «покупательский опыт» является ключевым моментом, но ритейлерам также не стоит забывать, что они могут выбирать кастомизированные версии новых дисплеев серий P и V, чтобы получить максимальную отдачу от инвестиций».