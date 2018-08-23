NEC анонсирует широкоформатный 75-дюймовый дисплей для важных приложений

NEC Display Solutions объявила о выпуске новой 75-дюймовой версии своих многофункциональных широкоформатных дисплеев MultiSync P-серии высокой четкости (UHD), предназначенных для критически важных приложений.
Модульный и расширяемый дисплей MultiSync P754Q обеспечивает возможности для лучшей в своем классе широкоформатной визуализации, что позволяет представить Вашу информацию с впечатляющей простотой для достижения самых убедительных результатов. Отличное воспроизведение контента даже в условиях яркого внешнего освещения обеспечивается за счет высокого уровня яркости 650 кд/м² в сочетании с антибликовым покрытием поверхности, как и остальные дисплеи семейства P-серии, но в гораздо большем формате.
75-дюймовый экран обеспечивает яркий просмотр «беспиксельной» картики в UHD и идеально подходит для различных сред и приложений - от цифровых вывесок и рекламы в общественных местах (DooH) до информации для пассажиров в аэропортах или на вокзалах и ритейле. Высокоточная цветопередача делает его идеальным решением для приложений мультимедиа и пост-продакшн, а широкий формат, надежная работа 24/7 и низкие эксплуатационные расходы позволяют использовать для диспетчерских.
Как и все другие модели P-серии, новый дисплей P754Q имеет улучшенные настройки всех параметров изображений с точной, естественной и красочной картинкой, с помощью технологии Spectraview Engine, предусматривающей расширенные настройки всех соответствующих параметров визуализации, включая яркость, цвет, гамму и однородность.
Для создания многофункциональных, адаптируемых и готовых к интеграции цифровых вывесок, P754Q включает в себя платформу NEC Open Modular intelligence (OMi), которая обеспечивает интеллектуальные и бесшовные соединения между источником контента и дисплеем. OMi обеспечивает индивидуальные рекламные решения, в которых масштабируемая вычислительная мощность, например, вычислительные модули Raspberry Pi или слотовые ПК OPS, эффективно интегрирована в дисплее.
«Формат и качество изображения, очевидно, являются важными факторами, когда речь идет о цифровых вывесках DooH, но многие операторы ищут надежные и простые в использовании решения, способные произвести впечатление на аудиторию», - отметил Ричард Уилкс (Richard Wilks), менеджер по развитию бизнеса NEC Display Solutions Europe.
«Транспортные узлы, такие как аэропорты и железнодорожные станции, работают 24 часа в сутки, семь дней в неделю, а дисплеи часто устанавливаются в труднодоступных местах. Поэтому затраты, связанные с заменой неисправного дисплея, очень высоки. Это не только доставляет неудобство самим пассажирам, но и аэропорты способны потерять значительную долю дохода от рекламы и свою репутацию. В P754Q мы объединили наши знания и опыт, чтобы предоставить дисплей, который является надежным, экономически эффективным в эксплуатации и простым в управлении.
«Благодаря доступной технологии удаленного управления наши пользователи экономят время и силы, могут управлять своими устройствами цетрализованно с помощью программного обеспечения NaViSet Administrator 2, в то время как наша платформа OMi гарантирует, что они смогут задействовать все возможности воспроизведения мультимедиа, за счет эффективно интегрированных модулей в дисплее, позволяющих повысить их производительность и обеспечить надежную защиту инвестиций. В совокупности эти возможности способны помочь в будущем каждому оператору и их аудитории», - заключил Ричард Уилкс.
Рекламодатели, работающие на рынке DOOH, которые хотят показывать свой контент на уличных и полуоткрытых площадках, могут выбрать корпус защищенный по стандартам IP56, подходящий для 75-дюймового дисплея P754Q. Прочный корпус, выпускаемый как отдельная стойка или настенный шкаф, защищает дисплей от внешней среды: воды, пыли, а также кражи и другого физического воздействия. NEC P754Q - это универсальное решение, предназначенное для любого контента и условий окружающей среды, гарантирующее сохранность ваших инвестиций.
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