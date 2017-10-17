NEC представила новые коммерческие дисплеи MultiSync C

17 октября 2017, 9:15

NEC Display Solutions представила новый ассортимент широкоформатных дисплеев для коммерческих приложений - дисплеи серии NEC MultiSync C.

Три новые модели с диагональю экрана от 43 до 55 дюймов - C431, C501 и C551 - стали новейшим дополнением к линейке коммерческих дисплеев. Все три модели имеют толщину корпуса всего 45 мм. Благодаря современному тонкому дизайну, яркости и высокой четкости изображения, множеству входов, модели серии C идеально подходят для решений Digital Signage и могут применяться в информационных и рекламных целях, а также использоваться в качестве презентационных устройств в небольших конференц-залах и в общественных местах.



Модели C-серии имеют яркость 400 кд/м², способную дать хорошую видимость при разных условиях освещенности. Приятный для глаз уровень черного цвета и впечатляющие коэффициенты контрастности в сочетании с антибликовым покрытием для уменьшения отражения света, обеспечат эргономичный просмотр, и дадут меньшую нагрузку на зрение.



Благодаря мощному встроенному медиа-плееру, дисплеи C-серии также поддерживают автоматическое воспроизведение контента и управление файлами изображений и видео. Настройки автоматического воспроизведения позволяют планировать воспроизведение контента в соответствии с индивидуальными потребностями пользователя. В автономном решении не требуется никаких дополнительных кабелей кроме единственного оборудования в виде USB-накопителя или карты MicroSDHC.



Эти новые модели предусматривают полное внешнее управление через интерфейсы LAN и RS232, что обеспечивает легкую интеграцию в существующие системы управления. Дисплеи данной серии могут устанавливаться как в альбомной, так и в портретной ориентации, что еще больше расширяет возможности их развертывания.



Тобиас Августин (Tobias Augustin), руководитель отдела продуктов NEC Display Solutions Europe, отметил: «Мы разработали новые широкоформатные дисплеи C-серии, способствующие созданию современных и удобных сред. Благодаря своей тонкой безрамочной конструкции и малой толщине корпуса, интеграция устройств будет эффективной и не повлияет на общий дизайн интерьера. Компоненты коммерческого класса, применяемые в данной серии, обеспечивают необходимые функциональные характеристики и высокую надежность даже при круглосуточной работе. Это идеальная комбинация, сочетающая простоту, гибкость и отличные визуальные характеристики».