NEC Display Solutions объявила о расширении партнерства с UC Workspace

30 марта 2020, 12:45

Компания NEC Display Solutions и UC Workspace, мировой лидер в области решений для организации рабочих сред, объявили о расширении статуса платинового партнера компании NEC Display Solutions.

Компания NEC представила персонализированную версию Quicklaunch на выставке ISE 2020 в Амстердаме, и планирует выпустить ее во второй половине этого года. Помимо этого, был представлен сервис NEC Room Management Service на базе UC Workspace.



«NEC Display Solutions гордится тем, что она лидер на рынке решений для совместной работы, - говорит Андреас Бисс, руководитель подразделения Business Development Solutions компании NEC Display Solutions Europe. - Поэтому мы с радостью анонсируем расширение нашего глобального партнерства, в рамках которого создаются комплексные решения, открывающие новые возможности совместной работы для наших клиентов».



Анализ - действие - результат. Сервис NEC Room Management Service (RMS) упрощает контроль и мониторинг рабочих мест и при этом обеспечивает доступ к аналитическим данным, необходимым для повышения эффективности и производительности труда. Сервис NEC RMS не ограничивается аналитикой параметров на рабочем месте; это инструмент, обеспечивающий трансформацию рабочих данных в аналитическую информацию, действия и результаты.



Мониторинг - управление. NEC RMS позволяет контролировать ваше рабочее пространство, оповещая вас о производительности и отчетности в режиме реального времени, открывает обзор рабочего пространства «с высоты птичьего полета». Для управления рабочими пространствами с поддержкой Quicklaunch также можно использовать шаблоны и настройки конфигурации.



Оптимизированное использование рабочего пространства. Благодаря возможности быстро выявлять оборудование и рабочие области с низким потенциалом, вы сможете грамотно распределять инвестиции, правильно оценивать возможности использования технологий и оптимизировать рентабельность.



Точное попадание. Превратите данные в действия, позволяющие извлечь максимум из совместной работы и использования общего рабочего пространства. Вы сможете отслеживать эффективность использования рабочего пространства, а также приложений и поставщиков для организации конференций. Сможете отслеживать совещания, на которых никто не присутствовал, и понять, как лучше оптимизировать использование рабочего пространства.



«Спрос на интеллектуальные рабочие пространства меняется, как и требования наших клиентов, - объясняет Анджела Хлавка, директор UC Workspace. - Пакет решений NEC, в который входят Quicklaunch и NEC Room Management Service, позволяет обеим организациям идти в ногу со временем; их предложение - это простое, гибкое и эффективное решение, которое помогает клиентам переходить от слов к делу».



Гибкость и безопасность — это ключевые преимущества модульных приложений Quicklaunch и NEC Room Management Service; благодаря этим характеристикам приложения идеально подходят для решения InfinityBoard нового поколения, комплексного ресурса, обеспечивающего совместную работу рабочих групп с высоким качеством изображения и применением современных технологий.



Партнерство NEC Display Solutions и UC Workspace становится более тесным в ответ на новые требования клиентов и широкое распространение динамично развивающихся пространств для совместной работы. Статус платинового партнера отражает высочайший уровень стратегических отношений. Это не только оптимизация версии Quicklaunch компании NEC для платформы NEC InfinityBoard®; это путь беспрецедентного расширения открывающихся возможностей.



«Теперь решения NEC Quicklaunch и NEC Room Management Service оптимизированы для широкоформатных мониторов NEC, - добавляет Бисс. - Компания NEC Display Solutions продолжит работать над созданием инновационных интерактивных решений, мониторов и проекторов для бизнеса, которые соответствуют требованиям бесперебойной работы».