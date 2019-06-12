NEC вместе с UC Workspace будут оптимизировать системы подержки

12 июня 2019, 9:45

Компания NEC Display Solutions и UC Workspace объявили о получении NEC Display Solutions статуса платинового партнера (Platinum Partner) по UC Workspace Quicklaunch.

Приложение Quicklaunch для проведения собраний и совещаний кастомизировано для использования с инновационным решением NEC InfinityBoard® и не зависит от поставщика услуг конференц-связи. Это простое в использовании решение обеспечивает оптимизированную интеграцию не только с решением NEC, но и с продуктами ее партнеров.



«Компания NEC Display Solutions гордится тем, что является лидером в области решений для совместной работы, - отметил Андреас Бисс (Andreas Biss), менеджер по развитию бизнеса NEC Display Solutions Europe. - Поэтому мы рады объявить об этом партнерстве, которое позволит предлагать полный пакет решений для рабочих пространств, которые не привязывают наших клиентов к одному провайдеру услуг конференц-связи или набору приложений».



Приложение Quicklaunch было разработано для удовлетворения разнообразных потребностей клиентов в условиях постоянной смены помещений для совещаний и рабочих пространств. Решение поддерживает одновременное защищенное подключение к конференц-связи более 30 участников, а также предусматривает возможность запуска приложений, общего доступа к устройствам и многое другое.



«Рабочие пространства и помещения для проведения конференций меняются, а следовательно, меняются и требования клиентов, - подчеркнула Анджела Главка (Angela Hlavka), главный исполнительный директор компании UC Workspace. - Пакет решений от NEC, включающий Quicklaunch, позволит обоим партнерам развивать свое предложение, предлагая простое, гибкое и мощное решение, которое можно использовать не только на интерактивных дисплеях, но и с другими продуктами NEC».



Благодаря своей гибкости и безопасности модульная архитектура приложения Quicklaunch идеально подходит для решения NEC InfinityBoard следующего поколения. Это универсальный ресурс, позволяющий общение с использованием самых современных приложений.



Партнерство между NEC Display Solutions и UC Workspace отвечает растущим требованиям клиентов и быстро меняющейся концепции рабочих пространств для совместной работы, и представляет собой высокий уровень взаимодействия, который позволяет не только оптимизировать само приложение Quicklaunch для платформы NEC InfinityBoard, но и дает возможность к ее расширению.



«Quicklaunch обеспечивает простой в использовании, гибкий и безопасный для организаций интерфейс, - добавил Андреас Бисс. - Поскольку потребности в проведении совещаний и виртуальных встреч продолжают развиваться и расширяться, NEC Display Solutions будет и далее предлагать инновационные решения для интерактивных дисплеев, коммерческих дисплеев и проекторов, которые отвечают высоким требованиям отрасли и рассчитаны на работу в режиме 24/7».