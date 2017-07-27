Александр Белоглинцев - новый менеджер по работе с партнерами NEC Display Soluti

27 июля 2017, 9:45

Компания NEC Display Solutions объявляет о назначении Александра Белоглинцева на должность менеджера по работе с партнерами.

В сферу ответственности войдет работа с глобальными заказчиками, а также партнерами в России и странах СНГ.



Назначение Александра направлено на усиление позиций NEC Display Solutions в приоритетных сегментах рынка коммерческих дисплеев и проекторов, развитие международных продаж, а также укрепление отношений с партнерским каналом.



Александр окончил в 2005 году Московский институт электронной техники по специальности «Управление предприятием». Обладает более чем 10-летним опытом работы в сфере ИТ. Ранее отвечал за продажи и маркетинг корпоративных решений в компаниях Panasonic и Dell.



«За последний год мы продемонстрировали рост бизнеса и увеличили доли в ключевых сегментах. Теперь перед российским представительством стоят еще более амбициозные задачи. Для помощи в их решении в команду был приглашен Александр - специалист с большим опытом и знаниями, необходимыми для нас на данном этапе. В рамках новой стратегии продвижения визуальных решений он возьмет на себя работу с глобальными заказчиками компании из различных вертикалей бизнеса», — отметила Инна Сорокина, глава представительства NEC Display Solutions в России и странах СНГ.

