Решения NEC для проведения совещаний, совместной работы и видеоконференций

Иван Исаев и Максим Прохоров, менеджеры по работе с партнерами NEC Display Solutions в России и странах СНГ, рассказали о решениях компании, и предложили свое видение с точки зрения функционала и аппаратной реализации 3 видов переговорных комнат:
· Малые переговорные комнаты
· Переговорные комнаты для конференций
· VIP-переговорные
Особое внимание было уделено решениям для малых переговорных комнат Huddle room или капсульных комнат до 5 человек, которые оснащаются по минимуму для проведения «встреч на лету».
Несмотря на то, что удаленная работа не собирается сдавать позиций, остается очевидным, что встреча лицом к лицу способствует сотрудничеству, вовлеченности, инновациям и производительности. Требования сотрудников к рабочему пространству постоянно меняются, поэтому сам офис и подобные комнаты должны стать гибкими.
Поэтому в данной комнате должно быть все самое необходимое: дисплей, ноутбук/планшет и минимум мебели. Данный формат комнат позволяет быстро и не отвлекаясь от рабочего процесса провести презентацию, переговоры, собрание и т.д.
В качестве одного из вариантов дисплеев, которым оснащают подобные комнаты, стала LED-панель NEC MultiSync E506. 50-дюймовая широкоформатная панель имеет встроенный медиаплеер, что позволяет воспроизводить контент непосредственно с USB-накопителя. Дисплей имеет отличную цветопередачу и хорошо подходит для подобных помещений, а также может быть использован для точек общепита и розничной торговли.
Переговорные комнаты же среднего формата, рассчитанные максимум на 12 человек, требуют другого подхода и оснащения. Помещение должно иметь вместительный и удобный стол со стульями, большой и яркий экран с Full HD разрешением, с лазерным источником света – проектором, а также оборудованием передачи: ноутбук, планшет или смартфон.
Основой подобного решения на мероприятии выступил лазерный проектор NEC P502HL-2. Он обладает минимальной необходимостью технического обслуживания и максимальной многофункциональностью, а благодаря встроенному ПО MultiPresenter от NEC и дополнительному USB WLAN адаптеру есть функция беспроводной презентации, которая способна обеспечить непосредственное беспроводное взаимодействие с аудиторией.
Особая категория комнат – VIP-переговорные. Для успешного создания необходимой рабочей обстановки в зале заседаний подобного уровня используют самые передовые технологии. В данной категории на мероприятии было рассмотрено решение «все-в-одном» для зала заседаний на примере NEC InfinityBoard® 65". Данное решение может использоваться на заседаниях при любых условиях, при этом решение способно выполнить различные требования по производительности и расширяемости рабочего пространства.
Благодаря встроенной в InfinityBoard от NEC управляемой программным обеспечением камеры Huddly высокого разрешения с углом обзора 120°, высококлассных динамиков SEAS и опциональных беспроводных микрофонов для видеоконференций под названием TeamConnect от Sennheiser, любой сможет провести удаленную встречу (видеоконференцию) с возможностью работы над одним и тем же контентом всеми участниками.
На партнерской встрече все участники имели уникальную возможность провести свою интерактивную живую демонстрацию оборудования и ощутить все преимущества решений NEC Display Solutions.
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