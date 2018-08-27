Решения NEC для проведения совещаний, совместной работы и видеоконференций

27 августа 2018, 10:15

Иван Исаев и Максим Прохоров, менеджеры по работе с партнерами NEC Display Solutions в России и странах СНГ, рассказали о решениях компании, и предложили свое видение с точки зрения функционала и аппаратной реализации 3 видов переговорных комнат:· Малые переговорные комнаты· Переговорные комнаты для конференций· VIP-переговорныеОсобое внимание было уделено решениям для малых переговорных комнат Huddle room или капсульных комнат до 5 человек, которые оснащаются по минимумудля проведения «встреч на лету».Несмотря на то, что удаленная работа не собирается сдавать позиций, остается очевидным, что встреча лицом к лицу способствует сотрудничеству, вовлеченности, инновациям и производительности. Требования сотрудников к рабочему пространству постоянно меняются, поэтому сам офис и подобные комнаты должны стать гибкими.Поэтому в данной комнате должно быть все самое необходимое: дисплей, ноутбук/планшет и минимум мебели. Данный формат комнат позволяет быстро и не отвлекаясь от рабочего процесса провести презентацию, переговоры, собрание и т.д.В качестве одного из вариантов дисплеев, которым оснащают подобные комнаты, стала LED-панель NEC MultiSync E506. 50-дюймовая широкоформатная панель имеет встроенный медиаплеер, что позволяет воспроизводить контент непосредственно с USB-накопителя. Дисплей имеет отличную цветопередачу и хорошо подходит для подобных помещений, а также может быть использован для точек общепита и розничной торговли.Переговорные комнаты же среднего формата, рассчитанные максимум на 12 человек, требуют другого подхода и оснащения. Помещение должно иметь вместительный и удобный стол со стульями, большой и яркий экран с Full HD разрешением, с лазерным источником света – проектором, а также оборудованием передачи: ноутбук, планшет или смартфон.Основой подобного решения на мероприятии выступил лазерный проектор NEC P502HL-2. Он обладает минимальной необходимостью технического обслуживания и максимальной многофункциональностью, а благодаря встроенному ПО MultiPresenter от NEC и дополнительному USB WLAN адаптеру есть функция беспроводной презентации, которая способна обеспечить непосредственное беспроводное взаимодействие с аудиторией.Особая категория комнат – VIP-переговорные. Для успешного создания необходимой рабочей обстановки в зале заседаний подобного уровня используют самые передовые технологии. В данной категории на мероприятии было рассмотрено решение «все-в-одном» для зала заседаний на примере NEC InfinityBoard® 65". Данное решение может использоваться на заседаниях при любых условиях, при этом решение способно выполнить различные требования по производительности и расширяемости рабочего пространства.Благодаря встроенной в InfinityBoard от NEC управляемой программным обеспечением камеры Huddly высокого разрешения с углом обзора 120°, высококлассных динамиков SEAS и опциональных беспроводных микрофонов для видеоконференций под названием TeamConnect от Sennheiser, любой сможет провести удаленную встречу (видеоконференцию) с возможностью работы над одним и тем же контентом всеми участниками.На партнерской встрече все участники имели уникальную возможность провести свою интерактивную живую демонстрацию оборудования и ощутить все преимущества решений NEC Display Solutions.