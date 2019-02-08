NEC представляет новые светодиодные решения Direct View

Компания NEC Display Solutions объявила о расширении ассортимента своих светодиодных решений Direct View (dvLED) для уличных инсталляций и информационно-рекламных вывесок внутри помещений, а также для переговорных комнат.
Накопленный опыт NEC в области светодиодных решений имеет целый ряд успешно реализованных проектов. Появившиеся новинки, дополняющие портфель компании, предназначены для широкого спектра отраслей и приложений, представляют собой результат совместных разработок NEC и приобретенной ею в апреле 2018 года компании S[quadrat], первопроходца в области LED-технологий.
Совместные разработки компаний предлагают новые решения dvLED, которые обеспечат надежную и безотказную работу оборудования, гарантируя достойное вложение средств. Новая линейка dvLED включает серии, многие из которых демонстрируются сейчас на стенде NEC на выставке ISE 2019 (стенд 5-R20):
NEC FA2 Series (FinePitch Advanced) - широкоформатные модули (16:9) с малым "шагом точек", с интеллектуальными магнитными пиксельными картами и полным фронтальным обслуживанием; оснащаются встроенным кабелем управления питанием и передачи данных.
NEC FA2 Series Bundles – комплексное решение для экранов любых размеров и разрешений - от HD до UHD. Оснащается светодиодными модулями с малым "шагом точек" и размером пикселя от 1,2 мм для просмотра контента в высоком разрешении, возможностями гибкой установки благодаря настенному монтажу или инсталляции в виде отдельно стоящего устройства с элегантной подставкой. На выставке ISE 2019 NEC демонстрирует две модели: с шагом пикселя 1,9 мм (HD-экраном) и с диагональю 165 дюймов для цифровых вывесок, а также модель с шагом пикселя 1,5 мм (HD-экраном) и с диагональю 137 дюймов для проведения совещаний и конференций.
LED Q Series (Square) – легко настраиваемые и монтируемые полуметровые квадратные модули. Благодаря простоте обслуживания Q-серия представляет собой идеальное решение для многих задач. Посетители выставки ISE 2019 могут увидеть художественные инсталляции, выполненные с использованием модулей этой серии.
LED S Series (Slim) – Панели S-серии, предназначены для применения в витринах магазинах, представляют собой универсальное решение для розничной торговли. На выставке ISE 2019 NEC демонстрирует разработанную экран-витрину на основе модулей S-серии с шагом пикселя 3,6 мм.
LED A Series (Poster) – Панели А-серии имеют современный дизайн и предназначены для мобильных цифровых вывесок и навигационных систем, оснащены встроенным медиа-плеером. Посетители ISE 2019 могут увидеть ее работу в зоне регистрации.
«В феврале этого года отмечается первая годовщина приобретения компанией NEC S[quadrat], одного из ведущих мировых поставщиков светодиодных дисплеев. А запуск новых решений отражает плотность нашего сотрудничества при создании инновационных продуктов, которые окажут огромное влияние на целый ряд отраслей», - отметил Андреас Брокшмидт (Andreas Brockschmidt), старший вице-президент по продажам и маркетингу компании S[quadrat]. Наши клиенты ищут способы, позволяющие им произвести впечатление на свою аудиторию, четко и эффективно донести информацию даже в самых ярко освещенных помещениях и на открытом воздухе: решения для розничной торговли, транспорта или корпоративного использования. Эти светодиодные решения отражают общие ценности NEC и S[quadrat] в создании качественных продуктов в сочетании с высоким уровнем сервиса. Благодаря нашему стремлению использовать высококачественные компоненты и следовать строгим стандартам наши клиенты могут быть уверены, что светодиодные технологии - достойное вложение их средств».
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