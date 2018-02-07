NEC покупает компанию S[quadrat]

7 февраля 2018, 12:15

NEC Display Solutions Europe объявила сегодня о приобретении компании S[quadrat] - ведущего поставщика светодиодных решений.

NEC планирует расширить свой портфель дисплеев, включив в него полнофункциональные светодиодные системы (LED) для развертывания внутри и вне помещений, разработанные и спроектированные в Германии.



Это приобретение еще больше укрепит позиции NEC, обладающей более чем 30-летним опытом работы в аудио-/видеоиндустрии, как одного из ведущих мировых поставщиков визуальных решений, будет способствовать развитию консалтингового подхода, ориентированного на углубленное понимание проблем клиентов и возможностей вертикальных отраслей. Новая покупка позволит NEC интегрировать и далее развивать свои LED-решения, продолжать продвигать профессиональные услуги и дополнительные возможности поддержки. Предоставляя полный пакет предложений и широкий спектр услуг, а также премиальную дисплейную технологию, NEC может предложить своим клиентам комплексный сервис в области решений визуализации.



Рыночный спрос на крупноформатые цифровые изображения быстро растет по всем основным технологиям отображения - видеостенам LFD, проекторам для больших площадок/лазерным проекторам и светодиодным стенам. Теперь NEC становится единым поставщиком продуктов всех категорий, предоставляя клиентам широкий выбор решений в соответствии с их индивидуальными потребностями. Существует четко выраженный растущий спрос со стороны различных отраслей на широкоэкранные цифровые вывески, рекламные и информационно-развлекательные системы. Транспортным компаниям нужны информационные дисплеи большего формата для информирования пассажиров, предприятия розничной торговли расширяют наружную рекламу и брендинг, а также маркетинг в торговых залах, в числе других развивающихся приложений – диспетчерские и центры управления, системы корпоративной конференцсвязи и многое другое.



NEC и S[quadrat] успешно сотрудничают на европейском рынке около 3-х лет. Портфель продуктов S[quadrat] охватывает решения для разных индустрий. Компания S[quadrat] завоевала завидную репутацию производителя самых современных светодиодных систем отображения, которые объединяют в себе высокую операционную безопасность и новаторские функциональные возможности, обеспечивающие инвестиции в будущее. Это сочетание высококачественных компонентов и инновационного дизайна, разработанного в Германии. Теперь клиенты смогут воспользоваться ее солидным опытом создания LED-решений, результатом которого стали также расширенные сервисные предложения, такие как «визуализация как услуга», а также комплексной поддержкой продаж проектов, особенно сложных инсталляций, включая проектирование, планирование, консультации, установку и монтаж, послепродажную поддержку для долговременной работы и защиты инвестиций.



Хисацугу Накатани (Hisatsugu Nakatani), президент NEC Display Solutions, отметил: «NEC предлагает самый широкий портфель решений визуализации в отрасли. Компанию считают доверенным консультантом и поставщиком полного спектра решений. Приобретение бизнеса S[quadrat] позволит NEC предоставить своим клиентам и партнерам еще более ценные возможности и преимущества, расширив предложения услуг. S[quadrat] и NEC следуют одному стратегическому направлению, уделяя особое внимание высокой удовлетворенности заказчиков высококачественными продуктами, высочайшим качеством продаж и активным выстраиванием отношений с клиентами».



«Мы тесно сотрудничаем с NEC уже пару лет и с нетерпением ожидаем объединения усилий, чтобы оказывать еще более сильное влияние на рынок, - сказал Андреас Брохшмидт (Andreas Brockschmidt), директор по продажам и маркетингу компании S[quadrat]. - Благодаря нашей команде высококвалифицированных экспертов и многолетнему опыту в области наружных светодиодных систем и систем для монтажа внутри помещений мы можем предложить профессиональные услуги и дополнительные ценные для заказчиков специализированные возможности, использовать эффект масштаба и выход на торговых партнеров NEC с ценными предложениями.