NEC назначил Саймона Джексона старшим вице-президентом по продажам

17 апреля 2019, 10:45

Компания NEC Display Solutions Europe объявила о назначении Саймона Джексона (Simon Jackson) старшим вице-президентом по продажам в регионе EMEA.

Это назначение связано с реализацией NEC глобальной стратегии продаж в регионе.

Cаймон Джексон работает в компании NEC более двадцати лет и в последнее время занимал должность вице-президента по стратегическим и вертикальным продажам в регионе EMEA.На своем новом посту он продолжит работу по увеличению роста продаж в регионе EMEA за счет консолидированного руководства стратегическими, вертикальными и региональными продажами.Саймон обладает непревзойденным опытом продаж. Он сыграл важную роль в построении, развитии и управлении успешных Sales-команд, эффективная работа которых, играет центральную роль в успехе NEC в EMEA.Помимо этого он является признанным экспертом в отрасли, и недавно возглавил совет Digital Signage Organization (DSO). Эта организация играет весомую роль в индустрии Интерактивных технологий. Она служит площадкой для изучения и обмена опытом в области Digital Signage во всех отраслях.«Кандидатура Саймона Джексона стала логичным выбором на роль руководителя, способного возглавить нашу новую унифицированную команду продаж, - отметил Бернд Эберхардт (Bernd Eberhardt), президент и главный исполнительный директор NEC Display Solutions Europe. - На протяжении всего периода своей работы в компании NEC он неизменно демонстрировал качества лидера, необходимые для этого ответственного поста. Мы стремимся стать еще успешнее в EMEA, и Саймон Джексон обладает богатым опытом, стратегическим пониманием и знанием отрасли, которые будут иметь неоценимое значение для дальнейшего роста нашего бизнеса в регионе».«Сейчас интересное, захватывающее время как для NEC, так и для отрасли в целом, - подчеркнул Саймон Джексон, назначенный старшим вице-президентом по продажам EMEA компании NEC Display Solutions Europe. - Рынок Digital Signage в регионе EMEA растет почти на 10% ежегодно, и к 2020 году его оборот превысит 7 миллиардов долларов. Благодаря отличной работе нашей команды, а также недавним приобретениям, таким как покупка компании S[quadrat], мы находимся в отличной форме и готовы увеличить свою долю на этом быстро развивающемся рынке. Наши клиенты видят в NEC надежного партнера, который уверенно идет к достижению своих бизнес-целей. Этот подход станет основой нашего дальнейшего роста в ближайшие годы».