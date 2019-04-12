Компания NEC Display Solutions объявляет о новом назначении

12 апреля 2019, 11:45

NEC Display Solutions объявляет о новом назначении в своем представительстве.

Антон Морковников назначен на должность менеджера по работе с заказчиками. Опыт работы Антона в ИТ-сфере составляет более 8 лет. За это время ему довелось поработать в таких крупных компаниях, как Hewlett-Packard, где он занимал должность менеджера по работе с партнерами (серверное оборудование), а также Samsung, где в сферу его деятельности входила работа по продвижению профессиональных дисплеев. Помимо этого, он работал в одном из системных интеграторов – IDC.В NEC Display Solutions Антон будет отвечать за работу с глобальными заказчиками, а также за продвижение светодиодных решений в России и странах СНГ.«Я рад стать частью профессиональной команды NEC Display Solutions. Сделаю все от меня зависящее, чтобы увеличить бизнес NEC и расширить наше присутствие не только в России, но и за ее пределами. Перед нами стоят очень амбициозные задачи и совместно мы сможем добиться многого», - рассказал о своем назначении Антон Морковников.Инны Сорокина, глава представительства NEC Display Solutions в России и странах СНГ так прокомментировала назначение: «Прежде всего, мы растем. И этот факт позволяет нам расширять команду. Во-вторых, я рада приветствовать Антона в нашей команде. Он - профессионал. И его знают профессиональные игроки на нашем рынке.