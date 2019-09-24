NEC оснастит LED-дисплеями один из крупнейших в мире центров управления

24 сентября 2019, 12:15

Компания NEC Display Solutions заключила соглашение с Saudi Telecom Company (STC) на установку dvLED-дисплея площадью 256 кв. м с шагом точки 1,5 мм - одного из крупнейших в мире светодиодных дисплеев для ситуационных центров и центров управления.

Им будет оснащен главный центр управления - Network Operating Centre. Кроме того, соглашение предусматривает установку 200 дисплеев для инсталляции в центре обеспечения безопасности (SOC), расположенном в Едином операционном центре (Unified Network Operation Centre, UNOC) в кампусе STC в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).



Комплексное участие NEC в данном проекте включает в себя проектирование, изготовление, поставку, монтаж, испытания и ввод в эксплуатацию этой гигантской видеостены. Работая в партнерстве с Saudi Media Systems, NEC будет отвечать за поставку и установку около 216 видеостен, нескольких дисплеев в конференц-залах, а также за дальнейшую поставку небольших светодиодных решений. Кроме того, она предоставит полностью готовые серверные комплексы, необходимые для успешного функционирования UNOC.



«Наш проект с STC подчеркивает статус NEC как одного из немногих производителей в мире, способных поставлять полные решения отображения информации для государственных структур и крупных компаний. Участие компании NEC охватывает все аспекты проекта, начиная от технико-экономических обоснований, проектирования и производства до монтажа, испытаний и ввода в эксплуатацию. Мы подбираем правильную технологию отображения и подходящее решение для серверной обработки данных не только для сетевых операционных центров, но также для центров обработки данных, ситуационных центров, диспетчерских и систем обеспечения безопасности», - отметил Бернд Эберхардт (Bernd Eberhardt), президент и главный исполнительный директор NEC Display Solutions GmbH.



«STC плодотворно сотрудничает с компанией NEC Display Solutions, предоставляющей комплексное решение для успешного функционирования UNOC. Данное соглашение отражает наши усилия по налаживанию стратегических партнерских отношений с глобальными организациями для предоставления нашим клиентам цифровых услуг и инновационных решений мирового уровня, позволяющих осуществить цифровую трансформацию», - сказал Абдулла Аль Мазру, (Abdullah Al Mazrou) генеральный менеджер по управление зданиями и парком оборудования STC.



Как компания, занимающаяся комплексными решениями в области систем отображения, NEC удерживает лидирующие позиции на рынке дисплеев в регионе Европы, Ближнего Востока и Африки. Установка крупнейшей светодиодной стены в Саудовской Аравии является новой вехой для компании, которая последовательно выступает пионером многих технологических достижений, таких как первый в мире лазерный RB-проектор, выпущенный ею в 2017 году.



На сегодняшний день NEC Display Solutions изготовила и поставила более 1,5 миллиона широкоформатных дисплеев. Ее история успеха включает партнерские отношения с более чем 200 аэропортами по всему миру и установку более 125 000 дисплеев за последние пять лет в ведущих ресторанах быстрого питания по всей Европе.