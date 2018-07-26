NEC представляет новые встраиваемые ПК для рекламно-информационных вывесок

26 июля 2018, 10:45

NEC Display Solutions Europe объявила о выпуске новых устройств цифровой рекламы (Digital Signage) для воспроизведения мультимедиа и ИТ-операций.

Компания-эксперт в области дисплеев начала поставки серии новых встраиваемых ПК (Slot-in PC) на базе открытой платформы NEC Open Modular intelligence (OMi), которая обеспечивает интеллектуальное и бесшовное соединение источника контента и дисплея для создания широкофункциональных, специализированных и перспективных цифровых информационно-рекламных вывесок.



OPS Slot-in PC - это встроенный компьютер, который поддерживает широкий спектр сценариев использования: от статического воспроизведения контента до самых требовательных, интерактивных приложений и приложений с высоким разрешением. К ним относится широкий спектр задач - от рекламы в розничной торговле и цифровой уличной рекламы (digital-out-of-home, DooH) до вывесок меню, продуктов питания и напитков, указателей маршрутов на транспорте, информационных экранов, цифровых киноафиш и многих других.



Новые встраиваемые устройства оснащаются новейшими процессорами Intel Core последнего, седьмого поколения - Core i3, Core i5 и даже самыми мощными процессорами Core i7. Они упрощают установку, использование и обслуживание устройств, значительно облегчают модернизацию цифровых вывесок. Разнообразие сменных продуктов Slot-in РС наряду с широкими возможностями кастомизации позволяет создавать специализированные решения, которые идеально соответствуют индивидуальным требованиям. Они устраняют необходимость во внешних источниках контента, предоставляя решение для цифровых информационно-рекламных вывесок «все-в-одном».



«Эта обновленная линейка продукции значительно расширяет ассортимент наших продуктов для воспроизведения мультимедиа и ИТ-операций. В дополнение к своим компьютерам OPS с процессорами Raspberry Pi и операционной системой Android компания NEC теперь вновь пополнила широкую линейку компьютеров на базе технологии Intel®, включающую все уровни производительности для удовлетворения индивидуальных потребностей и бюджета каждого клиента», - подчеркнул Ульф Грейнер (Ulf Greiner), старший менеджер по продуктам NEC Display Solutions Europe.



Наряду с OPS Slot-in PC с процессорами Core компания NEC Display Solutions выпустила два дополнительных продукта: недорогой OPS Slot-in PC с процессором Quad Core Intel® Atom®, обеспечивающий идеальное сочетание цены и производительности, и внешний микрокомпьютер External Micro PC. Последний имеет в версии Entry аналогичный процессор, но предназначен для поддержки автономной работы, когда на дисплеях нет OPS-слота, или когда несколько дисплеев используют одну систему воспроизведения.



Эти три новых устройства дополняют текущий портфолио компьютеров OPS компании NEC Display Solutions с процессорами Raspberry Pi и ОС Android, а также обеспечивают создание интеллектуальных и динамичных цифровых вывесок для широкого спектра отраслей и приложений.