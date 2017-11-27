NEC на ISE 2018

27 ноября 2017, 12:15

Компания NEC Display Solutions Europe представит на выставке ISE 2018 последние достижения в области дисплейных технологий.

Особое внимание будет уделено решениям для цифровых вывесок в розничной торговле (Digital Signage), системам для больших площадок и проведения конференций.

Выставка ISE пройдет с 6 по 9 февраля в выставочном центре RAI в Амстердаме, где NEC представит свою новую рекламную кампанию «Впечатления без границ» («Create Endless Impressions»), в которой подчеркивается, как технологии отображения способны сформировать новый пользовательский взгляд, которые привлекают, вовлекают и впечатляют аудиторию.



Экспозиция представит три основных направления, включающих в себя технологии для цифровых вывесок и розничной торговли («Engage»), корпоративных совещаний и конференций («Connect»), больших площадок и залов («Impress»). Посетители стенда NEC 5-R20 в зале 5 смогут познакомиться с демонстрационными образцами реальных дисплейных приложений и технологий отображения, включающих решения с использованием новых широкоформатных дисплеев и впечатляющих лазерных проекторов с высоким разрешением.



Основные экспонаты стенда:

∙ Дисплеи NEC Direct View LED для уличного применения и использования в помещениях.



∙ Крупноформатные дисплеи серии V и P (до 98 дюймов), совместимые с модулем Raspberry Pi, которые позволяют реализовать новые приложения для сенсорных и контекстно-зависимых цифровых вывесок.



∙ Новые широкоэкранные дисплеи серии C для бесшовной интеграции (с диагональю до 98 дюймов).



∙ NEC InfinityBoard, корпоративное решение «все-в-одном» для проведения конференций и оснащения комнат для совещаний, которое недавно начали поставлять.



∙ Новый флагманский инсталляционный проектор 4K с яркостью 35K ANSI люмен и новой лазерной технологией RB (сочетающий лучшие цветовые характеристики с разумной ценой).



«Дисплейная технология меняет то, как люди общаются с миром и взаимодействуют с другими людьми - от потребительской розничной торговли до корпоративных совещаний», - сказала Стефани Коринт (Stefanie Corinth), старший вице-президент по маркетингу и развитию бизнеса NEC Display Solutions Europe.



«Предприятиям и потребителям сегодня нужны не просто дисплеи: они требуют интерактивный, захватывающий и способствующий коллективной работе продукт. Посетители ISE смогут увидеть живые демонстрации ведущих мировых технологий NEC, чтобы понять, как наши дисплеи устанавливают новые стандарты вовлечения аудиториии, создавая беграничные впечатления для всех, кто с ними взаимодействует. У них также будет возможность встретиться с ведущими отраслевыми экспертами NEC и c нашими избраными эко-партнерами, чтобы узнать, как технология может трансформировать способы общения и отображения информации».