NEC представит на выставке ISE 2018 новейший 4K UHD-проектор

NEC Display Solutions Europe впервые представит на выставке ISE 2018 в Амстердаме свой новейший 4K-проектор NEC PX1005QL из лидирующей в отрасли линейки серии PX.
Новый лазерный проектор обеспечивает превосходное качество изображения и как следствие – захватывающие возможности визуализации. Он обладает высокой яркостью, поддерживает на входе сигнал до 4K и использует уникальную технологию обработки изображений и цветов NEC Scaler Chip. Результатом становится более детализированное, «свободное от пикселей» изображение с большей детализацией, чем когда-либо прежде. Тем самым NEC исполняет свои обещания создавать «впечатления без границ», которые объединяют, привлекают и впечатляют аудиторию.
NEC использовала свой солидный опыт разработки кинематографических проекторов для создания продукта, который отвечает быстро растущему спросу на крупноформатные цифровые изображения в комнатах для совещаний, конференц-залах, залах заседаний, а также в учебных аудиториях и в решениях Digital Signage торговых центров или развлекательных зонах.
Новый проектор оснащен рассчитанными на будущие приложения возможностями подключения и обработки сигнала, в том числе разнообразными входами с разрешением 4К, включая Quad 3G SDI, двумя входами DisplayPort и HDMI, а также дополнительным слотом для 4K/UHD Open Pluggable Specification (OPS) ПК слот. Серия PX обеспечивает просмотр беспиксельных изображений на больших экранах и может отображать картинки с разных входов одновременно, например, видео и презентацию PowerPoint.
Проекторы PX1005QL оснащены лазерным источником, что позволяет получить новые уровни яркости в сочетании с низкой стоимостью эксплуатации при поддержке новых приложений и проецировании на экраны большого размера. При этом проектор отличается меньшей зависимостью от окружающих условий освещенности и более низким энергопотреблением. Устройства практически не требуют обслуживания, имеют контролируемые характеристики в течение всего срока эксплуатации, не нуждаются в замене экрана или оптического фильтра.
Типичный срок службы лазерного источника составляет 20 000 часов. Это дополнительно снижает стоимость владения в течение всего срока эксплуатации оборудования и делает PX1005QL очень интересным и недорогим проектором для самых разных организаций, начиная от больших площадок и заканчивая колледжами и школами.
«Организации с любой численностью сотрудников и бюджетом ищут способы получения четких изображений в различных приложениях - от презентаций до видеоконференций, - говорит Герд Кайзер (Gerd Kaiser), старший продакт-менеджер проекторов для крупных площадок NEC Display Solutions Europe. - Проектор NEC PX1005QL объединяет в себе основные достижения современной технологии визуализации и позволяет использовать их в залах заседаний и на больших площадках при проведении различных мероприятий. Высокая яркость 10 000 люмен ANSI дает возможность получать большие и свободно масштабируемые изображения, обеспечивает наивысший уровень детализации и цветопередачи благодаря разрешению 4U UHD и кинематографическому качеству изображения.
«Уделяя основное внимание наилучшему качеству картинки, пользователи одновременно получат все преимущества от владения проектором при низких начальных и эксплуатационных затратах. Этому способствует тот факт, что новый проектор соответствует требованиям Risk Group 2 - нет каких-либо предписанных мер предосторожности, которые оказывают существенное влияние на общую стоимость владения», - отметил Герд Кайзер (Gerd Kaiser).
PX1005QL предусматривает полностью гибкие возможности установки (360 градусов), уникальные настройки геометрии изображения, поддерживает «картинку в картинке» и 3D. Проектор включает в себя возможности выбора байонетных линз с широким зумом, а также поддерживает объективы сторонних вендоров, позволяя кастомизировать установки, гарантируя простую замену в существующих проекторах.
Последние новости
- Гаджеты | Сегодня, 12:45
NEC представит на выставке ISE 2018 новейший 4K UHD-проектор
- Гаджеты | Сегодня, 12:15
ISE 2018: LG готовит анонс своих новых цифровых панелей
- Гаджеты | Сегодня, 11:45
Новый ридер PocketBook InkPad 3 с диагональю 7,8 дюймов
- Технологии | Сегодня, 11:15
"КрАЗ" развивает сотрудничество с учеными
- Бизнес | Сегодня, 10:45
Акции Apple остаются привлекательными для инвесторов
- Технологии | Сегодня, 10:15
Check Point Software представляет CloudGuard для всесторонней киберзащиты облака
- Связь | Сегодня, 9:45
Украинцы стали путешествовать еще больше: результаты роуминга Киевстар в 2017 г
- Гаджеты | Сегодня, 9:15
Автомобильный держатель Deppa Crab Qi
- Связь | Вчера, 13:45
Киевстар присоединится к созданию системы оповещения о чрезвычайных ситуациях
Последние материалы
- Обзоры | Позавчера, 21:28
Nokia 5: чистый Android, классный дисплей и металлический корпус
- Обзоры | Позавчера, 8:08
A4 Tech R80 Bloody: недорогая беспроводная мышка с "зубастым" дизайном
- Обзоры | 5 февраля, 11:30
Nokia 3: "бюджетный стиляга"!
- Аналитика | 5 февраля, 10:03
Дайджест №217: анонс Nokia 3310 4G и рендеры Nokia 9
- Интервью | 29 января, 12:29
Ванда Орлова, Promo Retail: "Мерчандайзинг может поднять продажи на 15-300%"
- Обзоры | 29 января, 8:39
ColorWay CW-CHE44W: мощный сетевой фильтр с четырьмя USB-портами
- Аналитика | 27 января, 22:17
Мобильные новости №56: позиция lifecell касательно ситуации на востоке Украины
- Аналитика | 27 января, 21:28
Дайджест №216: первый в мире смартфон с дисплейным сканером отпечатков пальцев
- Фотогалереи | 26 января, 16:09
Huawei выводит на рынок Украины новый смартфон P-серии — P Smart
Популярные новости
- Гаджеты | Позавчера, 14:45
Sony Xperia X и X Compact начали получать релиз Android 8.0 Oreo 5.00
- Технологии | 5 февраля, 9:45
10 фактов из жизни авиаконструктора Игоря Сикорского 4.67
- Железо | Позавчера, 16:20
Новый смартфон Vivo может получить откидную фронтальную камеру 4.00
- Гаджеты | 5 февраля, 12:15
2Q5W1 – таинственный смартфон HTC на Snapdragon 625 3.00
- Гаджеты | Сегодня, 9:15
Автомобильный держатель Deppa Crab Qi 5.00
- Гаджеты | Вчера, 11:45
Оператор Three намекает на скорый анонс смартфона Sony Xperia XZ2 5.00
- Гаджеты | Вчера, 10:45
OnePlus Х2 не выйдет – официальное опровержение 5.00
- Гаджеты | Позавчера, 15:45
HTC Breeze – новый смартфон с дисплеем Full Screen, 2 ГБ ОЗУ и 16 ГБ ПЗУ 5.00
- Гаджеты | Позавчера, 14:15
HTC "засветила" свой новый безрамочный смартфон U12 5.00