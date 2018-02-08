NEC представит на выставке ISE 2018 новейший 4K UHD-проектор

8 февраля 2018, 12:45

NEC Display Solutions Europe впервые представит на выставке ISE 2018 в Амстердаме свой новейший 4K-проектор NEC PX1005QL из лидирующей в отрасли линейки серии PX.Новый лазерный проектор обеспечивает превосходное качество изображения и как следствие – захватывающие возможности визуализации. Он обладает высокойяркостью, поддерживает на входе сигнал до 4K и использует уникальную технологию обработки изображений и цветов NEC Scaler Chip. Результатом становится более детализированное, «свободное от пикселей» изображение с большей детализацией, чем когда-либо прежде. Тем самым NEC исполняет свои обещания создавать «впечатления без границ», которые объединяют, привлекают и впечатляют аудиторию.NEC использовала свой солидный опыт разработки кинематографических проекторов для создания продукта, который отвечает быстро растущему спросу на крупноформатные цифровые изображения в комнатах для совещаний, конференц-залах, залах заседаний, а также в учебных аудиториях и в решениях Digital Signage торговых центров или развлекательных зонах.Новый проектор оснащен рассчитанными на будущие приложения возможностями подключения и обработки сигнала, в том числе разнообразными входами с разрешением 4К, включая Quad 3G SDI, двумя входами DisplayPort и HDMI, а также дополнительным слотом для 4K/UHD Open Pluggable Specification (OPS) ПК слот. Серия PX обеспечивает просмотр беспиксельных изображений на больших экранах и может отображать картинки с разных входов одновременно, например, видео и презентацию PowerPoint.Проекторы PX1005QL оснащены лазерным источником, что позволяет получить новые уровни яркости в сочетании с низкой стоимостью эксплуатации при поддержке новых приложений и проецировании на экраны большого размера. При этом проектор отличается меньшей зависимостью от окружающих условий освещенности и более низким энергопотреблением. Устройства практически не требуют обслуживания, имеют контролируемые характеристики в течение всего срока эксплуатации, не нуждаются в замене экрана или оптического фильтра.Типичный срок службы лазерного источника составляет 20 000 часов. Это дополнительно снижает стоимость владения в течение всего срока эксплуатации оборудования и делает PX1005QL очень интересным и недорогим проектором для самых разных организаций, начиная от больших площадок и заканчивая колледжами и школами.«Организации с любой численностью сотрудников и бюджетом ищут способы получения четких изображений в различных приложениях - от презентаций до видеоконференций, - говорит Герд Кайзер (Gerd Kaiser), старший продакт-менеджер проекторов для крупных площадок NEC Display Solutions Europe. - Проектор NEC PX1005QL объединяет в себе основные достижения современной технологии визуализации и позволяет использовать их в залах заседаний и на больших площадках при проведении различных мероприятий. Высокая яркость 10 000 люмен ANSI дает возможность получать большие и свободно масштабируемые изображения, обеспечивает наивысший уровень детализации и цветопередачи благодаря разрешению 4U UHD и кинематографическому качеству изображения.«Уделяя основное внимание наилучшему качеству картинки, пользователи одновременно получат все преимущества от владения проектором при низких начальных и эксплуатационных затратах. Этому способствует тот факт, что новый проектор соответствует требованиям Risk Group 2 - нет каких-либо предписанных мер предосторожности, которые оказывают существенное влияние на общую стоимость владения», - отметил Герд Кайзер (Gerd Kaiser).PX1005QL предусматривает полностью гибкие возможности установки (360 градусов), уникальные настройки геометрии изображения, поддерживает «картинку в картинке» и 3D. Проектор включает в себя возможности выбора байонетных линз с широким зумом, а также поддерживает объективы сторонних вендоров, позволяя кастомизировать установки, гарантируя простую замену в существующих проекторах.