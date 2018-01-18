ViewSonic представит на ISE 2018 новые продукты и решения

18 января 2018, 9:15

Корпорация ViewSonic примет участие в выставке ISE 2018 в Амстердаме, представив на европейском рынке ряд новых продуктов.

На экспозиции, развернутой в зале унифицированных коммуникаций (Unified Communication Hall) на стенде 11-B150, покажут более 30 продуктов из серий интерактивных досок, проекторов, цифровых вывесок (е-постеров) и профессиональной линейки мониторов.



Одним из ключевых экспонатов станет обновленная серия ViewBoard – линейка новых интерактивных досок, специально предназначенных для проведения совещаний и презентаций в корпоративной и образовательной средах. В них применяется новейшая технология InGlass IR, обеспечивающая более точную и естественную работу с пером. Они оснащены современным ПО для совместной работы CAST, которое позволяет получить эффективное законченное решение для проведения беспроводных презентаций в соответствии с различными сценариями. Эти продукты станут одними из первых на рынке интерактивных досок с функцией распознавания отпечатков пальцев для дополнительной безопасности (персональная идентификация). Вместе с недавно разработанным компанией ViewSonic программным обеспечением myViewBoard это решение обеспечит оптимальное использование цифровой доски как для проведения совещаний и презентация, так и в рамках образовательного процесса.



MyViewBoard для Windows - это простое в использовании и безопасное программное обеспечение для аннотаций, разработанное специально для интерактивных дисплеев и досок. Благодаря усовершенствованному шифрованию AES-256 оно защищает данные от несанкционированного доступа, что делает эти продукты идеальным решением для корпоративных сред. Интеграция с «myviewboard.com» позволяет неограниченному числу пользователей совместно работать с экраном, а также входить в сеанс из любой точки мира. Пользователи могут писать на экране, выделять, редактировать и преобразовывать документы и изображения на экране в режиме реального времени, задействовать интерактивные дисплеи для создания более эффективной презентации на совещаниях.



Еще одним дебютом выставки станут модели PX747-4K и PX727-4K - новые проекторы 4K UHD, демонстрирующие изображение на огромном кинематографическом экране на вором этаже стенда ViewSonic. Самые доступные на рынке проекторы 4K UHD для дома PX747-4K и PX727-4K обладают яркостью 3500 и 2200 люмен ANSI соответственно. Это позволяет пользователям наслаждаться изображением 4K UHD на экране с диагональю до 300 дюймов. Оба проектора совместимы с технологией HDR, обеспечивающей реалистичное изображение и улучшенную контрастность.



Также на стенде будут представлены новые лазерные проекторы LS800HD с яркостью с 5000 люмен ANSI, которые могут создавать яркие изображения в любых условиях освещенности и под любым углом. Они способны круглосуточно работать в течение 30 000 часов без технического обслуживания. Эти проекторы поддерживают работу в портретном режиме, что позволяет пользователям поворачивать корпус на 90 градусов для портретно-ориентированной проекции, получая дополнительные возможности для проецирования и рекламы.



В зоне мониторов клиенты могут опробовать полный спектр профессиональных мониторов ViewSonic серии VP, а также поучаствовать в фотосессии и получить свою фотографию, выполненную профессиональным фотохудожником.