ViewSonic показала линейку интерактивных панелей для совместной работы

13 февраля 2019, 10:15

Корпорация ViewSonic, ведущий мировой поставщик продуктов для визуального представления информации, приняла участие в выставке ISE 2019 в Амстердаме.

На своем стенде компания продемонстрировала более 20 новинок, в их числе интерактивные дисплеи ViewBoard, LED и Laser LED проекторы и мониторы с сенсорным экраном.



Представленные интерактивные дисплеи были объединены между собой платформой myViewBoard, и соответствовали концепции «Connect and Collaborate» («Подключайтесь и сотрудничайте»). Разработанная экосистема myViewBoard легко интегрируется с «Google G Suite» и «Microsoft Office 365», что позволяет адаптировать ее к потребностям любой компании или учреждения, независимо от предпочитаемого браузера и мобильных приложений. Она обеспечивает свободное внедрение в любую среду для коллективной работы, поддерживая совместное использование экранов, как рабочего пространства, которые можно размещать в нескольких местах – от учебных аудиторий до больших конференц-залов.



На стенде компании специалисты продемонстрировали альтернативный способ обучения – активную среду, ориентированную на «перевернутую» педагогику SCALE-UP, на примере решения для аннотаций - ViewBoard S. Это 27-дюймовый сенсорный экран для проведения лекций и презентаций с возможностью подключения к множеству дисплеев, IFP и проекторов без использования дополнительного ПО.



Помимо этого, компания представила новое поколение интерактивных досок ViewBoard - IFP7560 с разрешением UHD 4K (3840x2160), попавшее в список финалистов на получение наград за инновации - InAVation Awards 2019 года в категории «Совместная работа и конференцсвязь - интерактивные дисплеи». IFP7560 ViewBoard использует самую современную в своем классе технологию InGlass, сканирование отпечатка пальца для обеспечения дополнительной безопасности и широкий набор инструментов для совместной работы. Также были представлены интерактивные дисплеи для корпоративного использования - серия IFP70, в которой применена новейшая проекционно-емкостная сенсорная технология (Projective Capacity Touch, PCAP) с активным пером для реализации расширенного функционала по работе с устройством.



Большой интерес у посетителей стенда вызвала новая линейка смарт LED-проекторов ViewSonic X-серии. Модели этой серии, рассчитанные на три разных дистанции проецирования, оснащены акустикой Harman Kardon, способны воспроизводить контент в формате 4K UHD, имеют встроенный медиаплеер и модуль WiFi для потоковой доставки контента непосредственно с популярных онлайн платформ, таких как Netflix, YouTube, Amazon Prime и Twitch. Плюс к этому они совместимы с голосовым управлением Amazon Echo и Google Voice Control, а с помощью Bluetooth можно подключать и мобильные устройства для трансляции музыки.



На выставке ISE в этом году была выделена отдельная зона мониторов ViewSonic, ориентированных на корпоративный сегмент, где потенциальные заказчики смогли попробовать в действии весь спектр продукции от офисных мониторов до профессиональных мониторов VP-серии ColorPro™ с высокой точностью цветопередачи.



Модель VP3881, одна из представленных в линейке ColorPro, представляет собой 38-дюймовый изогнутый монитор разрешением WQHD+ (3840x1600). Безрамочный дизайн, соотношение сторон 21:9, согласованность цветов по всему экрану, точная цветопередача и отображение мельчайших деталей. Интегрированная функция однородности цвета порадует профессионалов постоянной цветностью, а 14-битовая трехмерная цветовая палитра позволяет отобразить на экране 4,39 триллионов цветов. Откалиброванная цветопередача и встроенные динамики делают этот монитор идеально подходящим не только для редактирования видеороликов и других работ с графикой, требовательных к качеству цветопередачи, но и для повседневного использования для игр и других развлечений. В опцию подключения монитора входят порты: USB 3.1 Type-C, DisplayPort и HDMI.

Уникальное программное обеспечение ViewSplit от ViewSonic делает многозадачный режим более эффективным, разбирая несколько задач на легко управляемые сегменты. Это огромное преимущество для пользователей, использовавших ранее несколько мониторов для работы — теперь на одном экране появляется дополнительное место для управления проектами.«Ежегодное участие в выставке ISE является для компании ViewSonic знаковым мероприятием, - сказала Мария Соловьева, руководитель отдела маркетинга представительства ViewSonic в странах СНГ. – На ней мы демонстрируем не только покупателям, но и всему рынку наши последние достижения в области визуальных решений. Постоянно повышая планку качества продукции, мы гарантируем, что вы получите массу положительных эмоций от использования решений ViewSonic, а также невероятные и по-настоящему захватывающие впечатления от увиденного на нашем стенде».