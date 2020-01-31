ViewSonic выпустила интерактивную учебную платформу для школ

31 января 2020, 11:15

Корпорация ViewSonic, ведущий мировой поставщик продуктов для визуального представления информации, объявляет о выпуске 24-дюймовой учебной платформы ViewBoard Mini IFP2410.

Благодаря ее возможностям интеграции с установленным парком проекторов многие школы смогут эффективно внедрять инновации в повседневную практику и превращать уроки в сеансы интерактивного взаимодействия педагогов с детьми. Более того, при использовании устройства ViewBoard Mini в комплексе с портативным проектором ViewSonic M-серии создание инновационной классной комнаты становится возможным в любой момент и в любом месте. Чтобы помочь школам в создании высокотехнологичной образовательной среды, компания ViewSonic разрабатывает комплексные решения в области образовательных технологий (EdTech), в которых аппаратное и программное обеспечение интегрированы в более сложные экосистемы.



«Современные цифровые технологии уже существенно трансформировали учебный процесс в школах – из однонаправленной передачи знаний в двустороннюю коммуникацию. Оснащение классных комнат интерактивными дисплеями превратилось в четкую тенденцию, – говорит Александр Фролов, менеджер по продукции представительства ViewSonic в России и странах СНГ. Однако многим школам, несмотря на искреннее желание иметь у себя новые интерактивные доски, приходится учитывать уже установленные проектора. Устройства ViewBoard Mini разработаны специально с учетом потребностей таких школ: учителя могут использовать их сенсорные экраны в режиме диалогового окна и демонстрировать учебный контент с помощью уже имеющихся проекторов. Так школы смогут постепенно обновлять классное оборудование и при этом не будут вынуждены избавляться от еще работающих устройств».



ViewBoard Mini – это интерактивная учебная платформа с 24-дюймовым сенсорным экраном, способным распознать до 10 одновременных касаний. Такие устройства превращают образовательный процесс в по-настоящему интерактивное сотрудничество учителей и учеников. Учителя могут управлять цифровой классной доской при помощи сенсорного дисплея, а через интерфейс HDMI подключить проектор, либо через беспроводное соединение с помощью программного обеспечения ViewBoard Cast выводить контент высокой четкости на большой экран. Также устройства ViewBoard Mini поставляются со встроенным программным обеспечением myViewBoard, которое превращает экран в цифровую классную доску, где учитель может рисовать, писать, редактировать текст, оставлять комментарии и т.д. А такие функции, как запись с экрана, конвертация файлов и пересылка QR-кодов, будут помогать учителям вести классные журналы.



Благодаря своей компактности устройства ViewBoard Mini могут использоваться не только со стационарными проекторами в классах, но и с портативными, что значительно расширяет учебное пространство. Отличным дополнением к устройствам ViewBoard Mini станут переносные беспроводные проекторы ViewSonic M-серии, в которой самые компактные модели весят менее одного килограмма. С ними пользователи больше не ограничены стенами классных комнат и могут превратить любое пространство в современную учебную аудиторию.



Технические решения EdTech на базе интерактивных дисплеев ViewBoard и встроенное программное обеспечение myViewBoard, которое стало цифровым продолжением классной доски, помогают учителям эффективнее готовиться к урокам, создавать презентации и развивать у учеников навыки коммуникации и командной работы. К уже существующим моделям с диагоналями 55, 65, 75 и 86 дюймов теперь добавились устройства ViewBoard Mini с диагональю 24 дюйма. Они оснащены таким же программным обеспечением, что позволяет новым пользователям легко встроиться в экосистему учебных решений ViewSonic.