ViewSonic расширяет линейку интерактивных дисплеев ViewBoard

24 сентября 2019, 12:45

Корпорация ViewSonic объявила о выпуске новой линейки интерактивных дисплеев ViewBoard, ориентированной на корпоративное использование.

Новая серия ViewBoard IFP70 представляет собой расширение линейки решений для совместной работы, созданных специально для корпоративного использования. Решение обеспечивает возможность использования конференцсвязи следующего поколения и беспрепятственное взаимодействие и обмен данными на современных рабочих местах. Дисплеи ViewBoard IFP70 были разработаны с учетом поддержки технологии IoT (Internet of Things) и сертифицированы для Microsoft Azure IoT.

Любому, кто использовал решения для видеоконференций или веб-конференций, знакомы проблемы с многочисленными кабелями и подключениями, которые могут задержать начало совещания и сорвать все планы. Интерактивные дисплеи ViewBoard IFP70 помогают справиться с этими проблемами благодаря подключению по одному кабелю через USB-C. Можно легко и быстро начать совещание или презентацию, без того неловкого момента, когда члены команды долго настраивают оборудование, чтобы приступить к совместной работе. Поддержка аудио/видео и передачи данных, Ethernet и электропитания, один кабель – это все, что вам нужно.Во время презентации или конференции участники могут легко взаимодействовать друг с другом благодаря поддержке ПО Windows 10, Office 365 и Team Rooms. Приложение для обмена контентом ViewSonic VewBoard Cast для мобильных устройств даст участникам возможность транслировать контент 1080p со своего устройства на ViewBoard без проводов. Докладчики также могут управлять контентом с телефона, планшета или ноутбука. Несколько пользователей могут одновременно работать с мультимедиа, документами, облачными файлами и практически с любым другим контентом. Также обеспечивается возможность комментирования в режиме реального времени. Высококачественный безрамочный сенсорный экран с проекционно-емкостной технологией (PCAP) и поддержкой интеллектуального пера обладает высокой чувствительностью и быстрым откликом при использовании пальцев, стилусов или их комбинации.Благодаря использованию технологии IoT интерактивные дисплеи ViewBoard IFP70 готовы к внедрению новых приложений. Дисплеи ViewBoard IFP70, сертифицированные на совместимость с Microsoft Azure IoT, позволяют создавать современное интеллектуальное рабочее пространство. Они включают в себя встроенные датчики, которые обнаруживают присутствие людей, оценивают численность аудитории, измеряют комнатную температуру, уровни влажности и окружающего освещения. Все они связаны с новой службой Microsoft Azure Digital Twins[1], которая разработана для предоставления данных, необходимых для оптимизации рабочих мест сотрудников, повышения энергоэффективности и детализации затрат.ViewSonic myViewBoard - это простое в использовании и безопасное программное решение для совместной работы, разработанное для интерактивных дисплеев и цифровых досок. myViewBoard предлагает набор инструментов, созданных специально для корпоративного использования. Для дополнительной безопасности и мобильности пользователи могут синхронизироваться с облачными сервисами, такими как диск Google, OneDrive для бизнеса, DropBox и Box. Платформа myViewBoard предлагает уникальное решение, способствующее развитию эффективного сотрудничества и совместной работы.Серия ViewBoard IFP70 включает 65-дюймовый интерактивный дисплей IFP6570 и 86-дюймовый IFP8670.