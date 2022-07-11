Серия дисплеев ViewSonic ViewBoard 62 получила сертификат EPEAT Silver

11 июля 2022, 14:45

Корпорация ViewSonic объявляет о том, что интерактивные дисплеи нового поколения серии ViewBoard 62 получили сертификат EPEAT Silver, став лидером экологического рейтинга среди плоских панелей, представленных на современном рынке.

Компания ViewSonic стремится к устойчивому развитию и непрерывно разрабатывает энергоэффективные и экологичные продукты.

Линейка интерактивных дисплеев премиум-класса ViewBoard 62 идеально подходит как для крупных организаций, так и для высших учебных заведений. Эти дисплеи станут оптимальным решением для проведения совещаний и обеспечат бесперебойную совместную работу. Решения серии ViewBoard 62 получили сертификат EPEAT Silver, продемонстрировав отличные показатели по параметрам энергопотребления, выбросов углекислого газа по цепочке поставок и утилизации после окончания срока эксплуатации. Помимо этого, дисплеи получили высший балл в дополнительных категориях: «оценка жизненного цикла и углеродного следа» и «корпоративная социальная ответственность».

Все широкоформатные дисплеи ViewSonic имеют энергосберегающие функции; 70 % этих дисплеев сертифицированы по программе Energy Star, что гарантирует сокращение выбросов парниковых газов при их использовании.



Компания ViewSonic придерживается принципа устойчивого развития в отношении всего ассортимента своей продукции. В частности, 90 % мониторов компании серии VG, предназначенной специально для бизнес-среды, имеют сертификат EPEAT; более того, в 2021 году модели VG2455 и VG2755 получили сертификат EPEAT Gold. Также мониторы ViewSonic VG2448a и VG2748a успешно прошли сертификацию TCO 9-го поколения, которая является общепризнанным ведущим мировым экологическим стандартом ИТ-продуктов.

Помимо мониторов, компания ViewSonic также активно использует LED-технологии для разработки более экологичных проекторов. Новейшая LED-технология компании 3-го поколения обеспечивает экономию электроэнергии и продлевает срок службы до 30 000 часов без замены источников света. LED-технологии предлагают пользователям безопасную альтернативу традиционным проекторам на базе ртутных ламп в виде экологичных, энергоэффективных и экономичных проекторов высокой яркости.Кроме разработки дизайна ViewSonic работает над повышением экологичности упаковки. В частности, компания увеличивает долю использования перерабатываемых материалов и бумаги, а также красок на водной основе. Все поставщики ViewSonic соблюдают политику отказа от использования конфликтных полезных ископаемых в процессе производства. ViewSonic имеет сертификат ISO 50001, свидетельствующий о признании работы компании по непрерывной оптимизации управления энергоресурсами.