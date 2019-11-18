ViewSonic презентовала новую линейку интерактивных дисплеев ViewBoard на ISR

18 ноября 2019, 10:15

Корпорация ViewSonic, ведущий мировой поставщик продуктов для визуального представления информации, приняла участие в выставке Integrated Systems Russia.

На своем стенде компания, продемонстрировала работу интерактивных дисплеев серии IFP50 и решения серии CDE для переговорных комнат, а также презентовала начало поставок новейшей инновационной линейки интерактивных дисплеев ViewBoard IFP70 в Россию.

Интерактивная доска ViewSonic ViewBoard IFP8670, лауреат премии CI Best Electronics Systems Technology (BEST) в номинации Interactive Whiteboard Award – это инновационное решение для залов заседаний и учебных аудиторий, с технологией защиты глаз Eye-Care, 4K-разрешением (3840x2160) и сенсором MultiTouch, способным считывать до 20 одновременных точек касания. В дисплеях IFP последних серий применена новейшая проекционно-емкостная сенсорная технология (Projective Capacity Touch, PCAP) с активным пером для реализации расширенного функционала по работе с устройством. А платформа myViewBoard обеспечивает создание эко-системы для коллективной работы, поддерживая использование экранов, как совместного рабочего пространства, которые можно размещать в различных средах – от учебных аудиторий до больших конференц-залов.На стенде компании специалисты также продемонстрировали «перевернутую» педагогику SCALE-UP – решение для образовательных учреждений, разработанное на основе интерактивного дисплей ViewBoard S. Это 27-дюймовый сенсорный экран для проведения лекций и презентаций с возможностью подключения к большеформатному дисплею, IFP и проектору без использования дополнительного ПО.

Решения серии CDE с разрешением 4K Ultra HD для развертывания систем Digital Signage - это широкоформатные дисплеи коммерческого класса от 32 до 98 дюймов представляющие собой идеальную платформу для общественных пространств, включая торговые залы, места для проведения конференций и совещаний, гостиницы и рестораны, а также другие помещения.

Входящее в комплект поставки программное обеспечение vController обеспечивает простоту обслуживания устройства и предлагает интуитивно понятный интерфейс для удаленного управления дисплеем с ПК системного администратора или ноутбука, а интегрированное программное обеспечение ViewBoard Cast позволяет передавать контент с мобильных устройств на дисплей по беспроводной или кабельной сети.



«Участие в ISR 2019 носит для нас стратегический характер, - сказала Наталья Астафьева, руководитель направления коммерческих дисплеев представительства ViewSonic в России и странах СНГ. – Выставка дала нам возможность продемонстрировать возможности ViewSonic нашим российским партнерам и заказчикам, презентовать инновационные решения компании, разработанные для повышения эффективности совместной работы в современном образовании и корпоративной среде».