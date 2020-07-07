ViewSonic увеличивает гарантию на интерактивные дисплеи серии IFP

7 июля 2020, 12:15

Корпорация ViewSonic, поставщик решений для визуального представления информации, объявляет об расширении гарантийного пери-ода на интерактивные дисплеи серии IFP с диагональю 55 дюймов и выше во всех странах мира.

Ранее гарантийный ремонт осуществлялся в течение 3 лет с даты приобретения, те-перь этот период расширен на 2 года и составляет 5 лет. Расширение гарантийного периода коснется всех дисплеев IFP с диагональю 55 дюймов и выше, приобретённых после 1 июля 2019 года. При обращении в Авторизованный СЦ обладателю будет необходимо предъявить документы, подтверждающие дату приобретения. Дополнительная регистрация устройств на сайте ViewSonic не требуется.В настоящее время компания ViewSonic предлагает своим клиентам интерактивные дисплеи серий IFP30, IFP50, IFP60, IFP70. Все серии оснащены технологией сенсорного управления. Панели серий IFP50 и IFP30, относящиеся к более массовому сегменту, используют сенсор-ную технологию One Glass. В дисплеях серии IFP60 используется более дорогая технология InGlass, позволяющая гораздо точнее дифференцировать уровень касания и реализовывать более стильные конструктивные решения с менее заметной рамкой дисплея. И серия IFP70 – это флагманская линейка интерактивных дисплеев ViewSonic с безрамочным дизай-ном и ёмкостной технологией, которая имеет очень высокую точность распознавания при-косновений. Она гарантирует максимальный комфорт и продвинутый дизайн внешнего оформления.• IFP30 доступна в двух моделях с диагональю 65 и 75 дюймов• IFP50 доступна в пяти моделях с диагональю от 55 до 98 дюймов• IFP60 доступна в двух моделях с диагональю 65 и 75 дюймов• IFP70 доступна в двух моделях с диагональю 65 или 86 дюймовВсе дисплеи серии IFP обладают современным 4K-разрешением и широкими возможностя-ми подключения периферийных устройств. По умолчанию, интерактивные панели поставля-ются с предустановленной ОС Android, браузером Chrome, приложением для видеоконфе-ренцсвязи Zoom, приложением для обмена контентом ViewSonic Cast и облегченной верси-ей фирменного ПО myViewBoard Lite. В случае регистрации через соответствующую форму на сайте myViewBoard, пользователь получает доступ к расширенным функциям, например, интеграции облачных сервисов и сервисов для проведения видеоконференций. Во время пандемии коронавируса компания ViewSonic предлагает свою систему myViewBoard бес-платно.Александр Фролов, менеджер по продукции представительства ViewSonic в России и стра-нах СНГ, считает, что увеличение срока гарантийного обслуживания поможет повысить до-верие и лояльность бренду со стороны корпоративных заказчиков: «Уровень послепродаж-ного обслуживания крайне важен, если мы говорим о профессиональной технике. Именно такой является серия дисплеев IFP. Теперь ViewSonic предлагает пять лет гарантии на свои интерактивные панели, а для ее получения не требуется регистрация на сайте или гаран-тийный талон. Мы предлагаем сервис на максимально высоком уровне, который в принципе доступен для таких устройств».