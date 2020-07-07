ViewSonic увеличивает гарантию на интерактивные дисплеи серии IFP

Корпорация ViewSonic, поставщик решений для визуального представления информации, объявляет об расширении гарантийного пери-ода на интерактивные дисплеи серии IFP с диагональю 55 дюймов и выше во всех странах мира.
Ранее гарантийный ремонт осуществлялся в течение 3 лет с даты приобретения, те-перь этот период расширен на 2 года и составляет 5 лет. Расширение гарантийного периода коснется всех дисплеев IFP с диагональю 55 дюймов и выше, приобретённых после 1 июля 2019 года. При обращении в Авторизованный СЦ обладателю будет необходимо предъявить документы, подтверждающие дату приобретения. Дополнительная регистрация устройств на сайте ViewSonic не требуется.
В настоящее время компания ViewSonic предлагает своим клиентам интерактивные дисплеи серий IFP30, IFP50, IFP60, IFP70. Все серии оснащены технологией сенсорного управления. Панели серий IFP50 и IFP30, относящиеся к более массовому сегменту, используют сенсор-ную технологию One Glass. В дисплеях серии IFP60 используется более дорогая технология InGlass, позволяющая гораздо точнее дифференцировать уровень касания и реализовывать более стильные конструктивные решения с менее заметной рамкой дисплея. И серия IFP70 – это флагманская линейка интерактивных дисплеев ViewSonic с безрамочным дизай-ном и ёмкостной технологией, которая имеет очень высокую точность распознавания при-косновений. Она гарантирует максимальный комфорт и продвинутый дизайн внешнего оформления.
• IFP30 доступна в двух моделях с диагональю 65 и 75 дюймов
• IFP50 доступна в пяти моделях с диагональю от 55 до 98 дюймов
• IFP60 доступна в двух моделях с диагональю 65 и 75 дюймов
• IFP70 доступна в двух моделях с диагональю 65 или 86 дюймов
Все дисплеи серии IFP обладают современным 4K-разрешением и широкими возможностя-ми подключения периферийных устройств. По умолчанию, интерактивные панели поставля-ются с предустановленной ОС Android, браузером Chrome, приложением для видеоконфе-ренцсвязи Zoom, приложением для обмена контентом ViewSonic Cast и облегченной верси-ей фирменного ПО myViewBoard Lite. В случае регистрации через соответствующую форму на сайте myViewBoard, пользователь получает доступ к расширенным функциям, например, интеграции облачных сервисов и сервисов для проведения видеоконференций. Во время пандемии коронавируса компания ViewSonic предлагает свою систему myViewBoard бес-платно.
Александр Фролов, менеджер по продукции представительства ViewSonic в России и стра-нах СНГ, считает, что увеличение срока гарантийного обслуживания поможет повысить до-верие и лояльность бренду со стороны корпоративных заказчиков: «Уровень послепродаж-ного обслуживания крайне важен, если мы говорим о профессиональной технике. Именно такой является серия дисплеев IFP. Теперь ViewSonic предлагает пять лет гарантии на свои интерактивные панели, а для ее получения не требуется регистрация на сайте или гаран-тийный талон. Мы предлагаем сервис на максимально высоком уровне, который в принципе доступен для таких устройств».