ViewSonic выпускает обновленную серию дисплеев ViewBoard UHD 4K

14 мая 2018, 17:45

Корпорация ViewSonic, ведущий мировой поставщик продуктов для визуального представления информации, представляет модернизированную линейкуинтерактивных плоских панелей серии ViewBoard, которые обеспечивают невероятные возможности совместной работы для залов заседаний и учебных аудиторий.Новая серия ViewBoard IFP60 включает в себя панели: IFP6560 (65 дюймов), IFP7560 (75 дюймов) с разрешением UHD 4К (3840x2160), с технологией InGlass и платформой открытой архитектуры.Система панелей оснащена средствами «мультитач» под различные ОС. Доработанная технология InGlass в новой серии обеспечивает более точную и эффективную работу с сенсорным экраном. Распознавание касания до 20 точек (в зависимости от ОС) и такое программное обеспечение как vBoard для аннотаций, Cast для совместного использования контента, Zoom для видеоконференций, позволяют нескольким пользователям одновременно писать, совместно работать с контентом и эффективно взаимодействовать друг с другом.Новые дисплеи ViewBoard оснащены широким набором интерфейсов, включая HDMI, композитный порт, VGA, YPbPr, аудиовыход SPIDF, RJ45, вход / выход RS232, USB-порты SmartPort, слоты OPS (Open Pluggable Specification) для ПК и SDM (Smart Display Module для модели IFP7560), обеспечивающие простое подключение к самым различным вычислительным и мультимедийным устройствам. Считыватель для распознавания отпечатков пальцев обеспечит надежную защиту и позволит легко входить в ОС и myViewBoard для персонализированного доступа к различному контенту.Все дисплеи имеют уровень яркости 350 нит, а время отклика 8 мс гарантирует, что контент будет содержать минимум видимых артефактов при очень четких и ярких изображениях. Серия IFP - это надежные дисплеи, с антибликовым покрытием, с закаленным стеклом 7H, что делает их идеальными для различных сред, будь то зал заседаний или класс, где поощряются интерактивность и совместное обучение. Универсальное подключение к множеству устройств и совместимость с VESA обеспечит гибкую установку в любом месте, независимо от ситуации.«Интерактивные плоские панели серии ViewBoard зарекомендовали себя как современные, очень удобные и эффективные устройства для использования в деловой и образовательной средах. Новая серия ViewBoard IFP60 продолжит эту линейку, улучшив точность и эффективность работы, что позволит пользователям еще продуктивнее использовать функционал панелей при взаимодействии друг с другом и обмене контентом различными способами, в том числе используя мобильные устройства, - отметил Александр Фролов, продакт-менеджер представительства ViewSonic в странах СНГ.