ViewSonic выпускает обновленную серию дисплеев ViewBoard UHD 4K

Корпорация ViewSonic, ведущий мировой поставщик продуктов для визуального представления информации, представляет модернизированную линейку интерактивных плоских панелей серии ViewBoard, которые обеспечивают невероятные возможности совместной работы для залов заседаний и учебных аудиторий.
Новая серия ViewBoard IFP60 включает в себя панели: IFP6560 (65 дюймов), IFP7560 (75 дюймов) с разрешением UHD 4К (3840x2160), с технологией InGlass и платформой открытой архитектуры.
Система панелей оснащена средствами «мультитач» под различные ОС. Доработанная технология InGlass в новой серии обеспечивает более точную и эффективную работу с сенсорным экраном. Распознавание касания до 20 точек (в зависимости от ОС) и такое программное обеспечение как vBoard для аннотаций, Cast для совместного использования контента, Zoom для видеоконференций, позволяют нескольким пользователям одновременно писать, совместно работать с контентом и эффективно взаимодействовать друг с другом.
Новые дисплеи ViewBoard оснащены широким набором интерфейсов, включая HDMI, композитный порт, VGA, YPbPr, аудиовыход SPIDF, RJ45, вход / выход RS232, USB-порты SmartPort, слоты OPS (Open Pluggable Specification) для ПК и SDM (Smart Display Module для модели IFP7560), обеспечивающие простое подключение к самым различным вычислительным и мультимедийным устройствам. Считыватель для распознавания отпечатков пальцев обеспечит надежную защиту и позволит легко входить в ОС и myViewBoard для персонализированного доступа к различному контенту.
Все дисплеи имеют уровень яркости 350 нит, а время отклика 8 мс гарантирует, что контент будет содержать минимум видимых артефактов при очень четких и ярких изображениях. Серия IFP - это надежные дисплеи, с антибликовым покрытием, с закаленным стеклом 7H, что делает их идеальными для различных сред, будь то зал заседаний или класс, где поощряются интерактивность и совместное обучение. Универсальное подключение к множеству устройств и совместимость с VESA обеспечит гибкую установку в любом месте, независимо от ситуации.
«Интерактивные плоские панели серии ViewBoard зарекомендовали себя как современные, очень удобные и эффективные устройства для использования в деловой и образовательной средах. Новая серия ViewBoard IFP60 продолжит эту линейку, улучшив точность и эффективность работы, что позволит пользователям еще продуктивнее использовать функционал панелей при взаимодействии друг с другом и обмене контентом различными способами, в том числе используя мобильные устройства, - отметил Александр Фролов, продакт-менеджер представительства ViewSonic в странах СНГ.
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