ViewSonic начинает поставки новых интерактивных дисплеев ViewBoard UHD 4K IFP60

31 августа 2018, 10:45

Корпорация ViewSonic объявляет о начале продаж новых моделей интерактивных панелей серии ViewSonic IFP60 - IFP6560 (65 дюймов) и IFP7560 (75 дюймов) с разрешением UHD 4K (3840x2160).

В сочетании с эксклюзивным программным обеспечением ViewSonic myViewBoard для коллективного редактирования изображений дисплеи серии IFP60 предоставляют мощное корпоративное решение для малого и крупного бизнеса, учреждений сферы образования, а интеграция с облачными сервисами позволяет пользователям сохранять и извлекать файлы одним нажатием кнопки.



Данные модели дисплеев поставляются также с предустановленным программным обеспечением ViewSonic vBoard и ViewBoard Cast. ViewBoard Cast обеспечивает совместное использование контента с любого мобильного устройства, а функция Zoom позволяет проводить видеоконференции и дистанционное обучение. Программное обеспечение vController реализует простой и интуитивно понятный интерфейс для удаленного управления.



Благодаря встроенному четырехъядерному процессору ARM, 16 ГБ памяти для хранения документов и приложений, операционной системе Android™ 5.01 эти интерактивные дисплеи не требуют использования ПК. Они позволяют применять предустановленные приложения или загружать любые другие приложения в виде файлов *.apk.



Дисплеи IFP могут также работать с опциональным встраиваемым или внешним ПК. Встраиваемый ПК на базе процессора Intel Core i5 и ОС Windows 10 дает возможность сократить количество внешних проводов до минимума и полностью избавиться от внешних устройств.



Опциональный встраиваемый ПК Intel Unite обеспечивает дополнительную вычислительную мощность для наиболее ресурсоемких приложений, когда это необходимо. Благодаря технологии Intel vPro, решение Intel Unite представляет безопасную унифицированную коммуникационную платформу.



Панели ViewSonic IFP являются мощным инструментом для работы и обучения. Отмеченное отраслевыми наградами семейство интерактивных досок ViewBoard представляет собой открытую платформу для совместной работы, имеющую разрешение 4К. Такое решение отвечает высоким требованиям к современному оборудованию в конференц-залах и комнатах для совещаний.



Благодаря защитному стеклу экраны устройств серии IFP чрезвычайно устойчивы к механическим нагрузкам. Оно повышает вандалоустойчивость решения, а также позволяет облокачиваться на экран в инсталляциях, где он расположен горизонтально. Это может быть актуально, например, в учреждениях начального образования, где дети могут все вместе собраться вокруг интерактивного стола.



Новые дисплеи являются развитием и усовершенствованием моделей серии IFP50 - 65-дюймового дисплея ViewBoard IFP6550, занявшего первое место по продажам в первом квартале 2018 года, и 75-дюймового дисплея ViewBoard IFP7550, которому принадлежит третье место по объему продаж среди дисплеев для совместной работы (Collaboration Display) на Северо-Американском рынке (согласно данным NPD Group).



В числе усовершенствований - улучшенная технология сенсорного экрана InGlass, распознающая касание в 20 точках. По сравнению с инфракрасной сенсорной технологией, применяемой в устройствах IFP50, она обладает рядом преимуществ, поднимающих удобство работы с интерактивной доской на новый уровень: более высокое качество изображения, чувствительность к силе нажатия, распознавание разных способов ввода, стирание рукой, масштабирование, тонкие линии и др. InGlass обеспечивает ультрасовременный, естественный стиль ручной работы, позволяя пользователям писать и рисовать на экране различными ручками.



ViewBoard IFP6560 и IFP7560 имеют уровень яркости 350 нит, коэффициент контрастности 4000: 1 и время отклика 8 мс., что обеспечивает четкое, яркое изображение, а фронтальные динамиками позволяют получить высокое качество звука. На главном экране расположены значки для быстрого доступа к настройкам устройства и встроенным приложениям: Cast, ViewBoard Light, Google Chrome, Zoom.



На передней панели устройств серии IFP60 находятся два интерфейса USB Type-A; интерфейс USB Type-B для подключения сенсорной функции внешнего ПК; интерфейс HDMI для подключения видеосигнала внешних ПК на устройство IFP60 и вход для микрофона. В числе вариантов подключения - порты VGA, RS232, RJ45.



Помимо улучшения основных технических характеристик, панели IFP60 оснащены сканером отпечатка пальца. Интегрированный сертифицированный в соответствии с требованиями FIPS-201 и совместимый с Windows Hello сканер отпечатков пальцев обеспечивает удобный и безопасный вход в интерактивные плоские панели ViewBoard. Это позволяет одновременно повысить защиту от несанкционированного доступа, удобство и быстроту авторизации для пользователей.