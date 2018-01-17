ViewSonic выпускает серию доступных 4K UHD проекторов высокой четкости для дома

17 января 2018, 17:40

Корпорация ViewSonic представляет проекторы PX747-4K и PX727-4K, пополнившие линейку доступных проекторов ViewSonic для дома.

Они имеют яркость 3500 и 2200 люмен ANSI соответственно, что позволяет пользователям наслаждаться изображением с разрешением 4K UHD на экране с диагональю до 300 дюймов. Это самые доступные на рынке проекторы 4K UHD для дома.



Проекторы ViewSonic 4K UHD используют новейшую технологию XPR для отображения на экране потрясающего количества пикселей - 8,3 миллиона, что соответствует стандартам Ассоциации потребительской электроники (Consumer Technology Association, CTA) для сертификации оборудования UHD 4K. Наиболее заметными преимуществами разрешения 4K UHD являются повышенная четкость и высокая детализация изображения. Оно в 4 раза превышает разрешение Full HD. Добавление функции HDR и совместимость с Rec. 2020 позволяют добиться еще лучшего цвета и контрастности для создания реалистичных изображений.



Даже в помещениях с высоким уровнем освещенности и при дневном свете проектор PX747-4K с яркостью 3500 ANSI люмен обеспечивает четкое, детализированное изображение. Качество высокого разрешения проектора 4K UHD в полной мере проявляет себя при просмотре фильмов, спортивных соревнований и игр на большом экране.



Проектор PX727-4K представляет собой версию с яркостью 2200 люмен ANSI и специально разработан для использования в качестве домашнего кинотеатра, устраиваемого в гостиной комнате. Цветопередача проектора на основе цветового колеса RGBRGB обеспечивает 96% покрытие цветового пространства Rec.709. Это стандартное цветовое пространство для кинематографического контента.



Обе модели имеют два порта HDMI и поддерживают HDCP2.2. Это означает, что можно использовать разнообразные домашние развлекательные устройства с контентом 4K UHD, такие как плееры Blu-Ray и игровые консоли PS4 Pro. Для потоковой передачи медиаконтента прямо на большой экран можно применять внешние модули наподобие Google Chromecast и миниатюрные телевизионные приставки. Их удобно подключать непосредственно к HDMI и USB-портам проекторов, которые выступают также в роли источника питания беспроводных устройств, что исключает необходимость внешнего электропитания.



Все проекторы ViewSonic 4K UHD оснащаются пультами дистанционного управления с подсветкой для удобной работы с проекторами, особенно в условиях низкой освещенности. Срок службы лампы в этих проекторах в режиме SuperEco оценивается в среднем в 15 000 часов. Это означает, что даже самые активные пользователи смогут в течение многих лет наслаждаться развлечениями без необходимости замены лампы.



Для достижения максимального удовольствия от просмотра, корпорация ViewSonic использует в проекторах для домашнего кинотеатра технологию отображения TI DLP DMD, получившую премию «Оскар». Она применяется в 90% кинотеатров мира, оснащенных цифровыми проекторами, и гарантирует, что устройства PX727-4K и PX747-4K будут точно и в течение длительного времени воспроизводить цвета с высокими собственными коэффициентами контрастности.