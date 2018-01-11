CES 2018: LG готовит анонс 4К UHD - проектора

11 января 2018, 10:15

Компания LG Electronics (LG) расширяет линейку проекторов для дома и выпускает первый 4K UHD 1 проектор серии HU80K.

Новое устройство стало лауреатом номинации CES «Лучшая Инновация» за высокоточное воспроизведение видео и кинематографический визуальный ряд, а также компактный и привлекательный дизайн. Рынок производства 4К-проекторов стремительно растет и LG уверен, что сможет достичь в данной отрасли тех же высот, что и в сегменте LED-проекторов.

Обычно проекторы, поддерживающие воспроизведение 4К-изображений, весьма громоздки и имеют высокую стоимость, а также их трудно устанавливать. Инженеры и разработчики LG поставили перед собой амбициозную цель уменьшить габариты 4K UHD проектора без потери качества изображения и представили миру премиальное устройство, которое вполовину меньше 4K-проекторов конкурентов и появится на рынке по привлекательной цене. Благодаря небольшим размерам и воспроизведению 4К-изображений, 4K UHD проектор от LG позволяет создать персональный кинотеатр и просматривать высококачественный контент прямо дома.



Преимущество нового устройства очевидно: на сегодняшний день пользователям доступно огромное количество высококачественного контента, а проектор LG 4K UHD имеет широкие возможности воспроизведения как потокового видео, так и Blu-ray дисков. С помощью проектора LG 4K UHD можно легко создать 150-дюймовый экран яркостью 2 500 люмен, что выделяет его среди других проекторов данной категории. Кроме того, проектор LG 4K UHD поддерживает воспроизведение HDR-контента (стандарт HDR 10) для просмотра впечатляющего кинематографического видео дома.



Благодаря беззеркальному I-образному процессору, новый проектор LG имеет портативную и уникальную конструкцию для воспроизведения идеально четких изображений с любого расположения – для этого необходимо просто разместить проектор на полу или же прикрепить на стене. А удобная ручка для переноски и функция Auto Cord позволяют владельцам проектора LG 4K UHD использовать устройство в любом помещении и для любого мероприятия. Кроме того, зеркальный отражатель можно использовать в качестве крышки для защиты проектора от пыли во время хранения. Два мощных 7 Вт динамика обеспечивают невероятный кинематографический опыт прослушивания аудио без необходимости подключения внешних колонок или саундбара.



Проектор LG 4K UHD оснащен «умным» интерфейсом webOS 3.5 для удобства подключения устройства к наиболее популярным онлайн потоковым сервисам с поддержкой 4К-контента. А стандартные опции подключения включают порты USB, Ethernet и HDMI, а также беспроводное подключение к внешним устройствам, таким как клавиатура и мышка.



«В этом году мы рады представить посетителям выставки CES наш первый 4K UHD проектор, который воспроизводит изображения наивысшего разрешения и имеет весьма компактные размеры, – сказал Чанг Ик-Хван, глава ИТ-подразделения LG. – Новый 4K UHD проектор LG изменит представление пользователей о возможностях воспроизведения 4К-контента в любом помещении».

