Новая линейка проекторов от компании LG

29 августа 2019, 11:15

Новая линейка проекторов «CineBeam 4K UHD» от компании LG была разработана для удовлетворения растущего спроса на универсальные и интеллектуальные решения для домашнего кинотеатра.

Первый, кинематографический проектор Ultra Short Throw (UST) 4K UHD CineBeam от LG, который воспроизводит невероятно четкие широкоформатные изображения (модель «HU85L») и LED-проектор 4K UHD CineBeam (модель «HU70L») будут доступны для покупки на территории Европы уже со следующего месяца.



Благодаря инновационной лазерной и светодиодной технологии компании LG, оба невероятно четкие 4K-проекторы с технологией «Ultra Short Throw» (UST) обеспечивают отличный опыт просмотра, раскрывая при этом невероятную цветовую точность. Она также практически исключает наличие каких-либо отвлекающих визуальных артефактов, такие как: эффект радуги, помутнение и искажения цветов.



Победитель во многих номинациях, включая премию «CES» за инновации в 2019 году, премию «Red Dot» и награду «iF» за дизайн, проектор модели «HU85L» использует трехканальную лазерную систему для генерирования цветов с отдельными красными и синими лазерными источниками света с зеленым. Она была создана компанией LG благодаря эксклюзивному лазеру с использованием технологии «Wheel-less», светодиодной технологии и другому источнику синего света. Эта уникальная конфигурация дает очень точные и четкие цвета, достигая 97% цветового пространства «DCI-P3» и 12-битной обработки цвета для демонстрации невероятно детализированных и ярких изображений до 2700 ANSI-люменов. А с помощью технологии «Ultra Short Throw» (UST) модель «HU85L» от компании LG можно установить всего на расстоянии в 5,6 см от стены для проектирования 90-дюймового диагонального изображения или разместить в 18 см - для получения большого 120-дюймового изображения.



Более компактный проектор «HU70L» обеспечивает впечатляющий опыт использования домашнего кинотеатра с глубокой и насыщенной картинкой диагональю до 140 дюймов и впечатляющей яркостью в 1500 ANSI-люменов, покрывающие 92% цветового пространства «DCI-P3». Проектор использует четыре светодиода для генерирования красного, зеленого и синего цветов, добавляя четвертый светодиод, который повышает яркость изображения, контрастность и генерирует более яркие цвета с более детализированной тональностю (по сравнению с обычными светодиодными проекторами) за счет динамического регулирования уровня зеленого.



Благодаря поддержке «HDR10», новые проекторы от компании LG будут захватывать пользователей реалистичными изображениями с более глубокими темными и насыщенными яркими цветами. Технология «TruMotion» делает изображение еще более реалистичным, все движения на экране отображаются плавно и естественно. Более того, добавление компанией LG шестиступенчатого 4K-увеличения позволяет пользователям просматривать FullHD-материалы в невероятно четком разрешении 4К. Оба проекторы линейки «CineBeam» также предлагают множество вариантов потокового контента, а также различные варианты подключения, включая: USB, HDMI, Интернет и беспроводное зеркальное отражение (Android и iOS). Благодаря известной webOS 4.5, пользователи могут напрямую получать доступ к популярным потоковых программам известных поставщиков, включая Netflix, Amazon, YouTube и других, а также использовать «Magic Remote» с интуитивно понятным интерфейсом, который имеет кнопки с подсветкой для удобства использования даже в темных помещениях.



«Наши новые 4K-проекторы достаточно универсальные для того, чтобы одинаково хорошо работать как в доме, так и в офисе», - заявил Чжан ИК-Хван, руководитель отдела ИТ-бизнеса компании LG. «Благодаря нововведениям, которые повышают качество изображения и выводят удобство пользователей на новый уровень, компания LG меняет современный проектор и продолжает расширять границы возможного».