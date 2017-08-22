LG готовит анонс своих новых высокоэффективных проекторов

22 августа 2017, 10:45

LG Electronics (LG) – лидер рынка по производству LED-проекторов уже шестой год подряд.

В этом году компания решила расширить присутствие на рынке и презентует на IFA (Европейская выставка электроники и бытовой техники) два новых проектора. LG продемонстрирует на выставке в Берлине ультракороткофокусный лазерный проектор ProBeam (модель HF85JA) и MiniBeam (модель PH30JG). Компания планирует увеличить выручку от продаж в сегменте LED/лазерных проекторов до 5,7 млрд долларов США в течение трех последующих лет.

Ультракороткофокусный проектор LG ProBeam поддерживает разрешение Full HD (1080p), а его компактные размеры позволяют легко создать уютный домашний кинотеатр. Ультракороткофокусные проекторы удобны в использовании, поскольку не требуют профессиональной установки, исключают возможность спутывания проводов и проецируют 100-дюймовое изображение с расстояния всего лишь 12 см. Так, пользователи могут наслаждаться просмотром любимых фильмов и забыть о появлении теней на экране. ProBeam UST не предполагает дополнительной подставки и его просто устанавливать – для этого необходимо разместить проектор на любой поверхности в помещении.LG ProBeam обеспечивает комфортный просмотр видео даже в условиях сильного освещения. Новый проектор генерирует световой поток до 1500 ANSI-люменов, что в 1,5 раза ярче по сравнению с показателями предыдущей модели ультракороткофокусного проектора LG. Коэффициент контрастности ProBeam UST – 150 000:1 – гарантирует максимальную детализацию видеоконтента. Кроме того, срок службы лампы ProBeam UST составляет до 20 000 часов. Благодаря инновационному лазерному модулю в форме латинской буквы «I» проектор имеет утонченный дизайн, который украсит любое помещение.LG ProBeam UST поддерживает большое количество опций для подключения к беспроводным динамикам и гарнитуре. Система выравнивания изображения по четырем опорным точкам позволяет откорректировать вертикальное и горизонтальное искажение изображений и легко выбрать оптимальный вариант настройки картинки. Премиальный LG ProBeam UST работает на платформе webOS Smart TV, отмеченной множеством наград, благодаря чему пользователи получат быстрый доступ к постоянно растущему количеству потоковых сервисов.LG MiniBeam – портативный проектор, который компания также представит на IFA 2017. Новое устройство проектирует четкие HD-изображения на любую поверхность и оснащен встроенным аккумулятором, который работает до 4 часов без перерыва. Так, MiniBeam можно захватить с собой на пикник или в путешествие, спокойно просматривая до двух полнометражных фильмов. Важная характеристика модели – функция Multi-Angle Projection – позволяет наклонить устройство под углом до 70 градусов и проецировать изображение высоко на стену или даже на потолок без использования штатива.Легкий проектор LG MiniBeam дарит пользователям максимальную свободу перемещения. Благодаря USB Type-C проектор MiniBeam легко можно подключить к другим устройствам, например, к ноутбуку или смартфону, а также зарядить батарею мощностью 9000 мАч через единый кабель. MiniBeam также подключается к любому устройству с поддержкой Bluetooth – беспроводным динамикам, смартфону и даже к аудиосистеме автомобиля.С 1 по 6 сентября посетители выставки IFA смогут лично убедиться в преимуществах новой линейки проекторов LG на стенде компании №18 (выставочный центр Messe Berlin).