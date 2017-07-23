ViewSonic представляет ультракороткофокусный проектор для учебных аудиторий

23 июля 2017, 16:21

Корпорация ViewSonic расширяет линейку решений для интерактивного обучения, представляя свой новый интерактивный ультракороткофокусный проектор PS750W.

Проектор ViewSonic PS750W и встроенное интерактивное программное решение vBoard предоставляют инструменты для создания передовых учебный аудиторий и классов, где учащиеся могут еще эффективнее создавать контент, общаться и работать совместно.

Проектор PS750W оснащен всем необходимым: он включает встроенную камеру, два интерактивных пера, лазерный сенсор для распознавания 10-точек касания, программное обеспечение vBoard для совместного обучения и работы, а также комплект для настенного крепления с широкими диапазонами настройки. Благодаря разрешению WXGA (1280x800), яркости 3300 люмен и коэффициенту контрастности 10 000: 1, этот проектор превосходно работает в любых помещениях. PS750W также оснащен корректировкой горизонтальных и вертикальных трапецеидальных искажений и регулировкой геометрии изображения по четырем углам для удобства установки и устранения искажений для получения идеальных изображений.Ультракороткофокусный объектив позволяет избежать перекрытия луча в процессе проецирования за счет того, что проектор PS750W можно поместить всего в нескольких дюймах от стены или экрана, при этом можно получить огромное изображение и эффективнее совместно работать с контентом. Его также можно установить вертикально, что позволяет создавать необычное интерактивное решение – стол, на котором несколько учащихся могут рисовать и писать на одной и той же поверхности.«Мы использовали наши лучшие разработки в области интерактивных панелей для создания нового интерактивного проектора PS750W с большим размером изображения и возможностями совместной работы с контентом, – сказал Александр Фролов, менеджер по продукции представительства ViewSonic в странах СНГ, – Корпорация ViewSonic стремится выпускать самые эффективные презентационные решения для совместной работы и обучения, направленные на развитие творческого мышления у учащихся всех уровней. С помощью проектора PS750W мы помогаем преподавателям существенно улучшить продуктивность процесса обучение в своих классах».В комплект поставки этого решения входит программное обеспечение ViewSonic vBoard, позволяющее пользователям записывать, выделять, редактировать и преобразовывать документы и изображения на экране в режиме реального времени. Благодаря 10-точечным сенсорным функциям несколько пользователей могут одновременно писать и рисовать пальцами или стилусами, либо обоими способами одновременно. Программное обеспечение vBoard также предоставляет множество дополнительных функций, включая встроенную функцию Screen Camera, которая обеспечивает запись каждого действия, включая голос ведущего и информацию с видео камеры, если это необходимо. Кроме того, предусмотрена функция Cast, позволяющая учащимся делиться своей работой с преподавателем. Использование функции Google Drive также позволяет учителям сохранять контент, например документы и изображения, непосредственно на общий виртуальный диск Google Cloud Drive.ViewSonic PS750W оснащен большим набором интерфейсов, в том числе: HDMI, HDMI / MHL, двумя портами VGA, VGA-выходом, LAN, S-Video, композитным портом и RJ45. Проектор также сертифицирован Crestron и AMX, обеспечивая возможность дистанционного управления и мониторинга, что дает возможность получать предупреждения о статусе проектора с помощью интегрированной системы управления Crestron e-Control и программного обеспечения RoomView Express.