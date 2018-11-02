ViewSonic выпустила интерактивный дисплей для учебных аудиторий - S IFP2710

2 ноября 2018, 10:45

Корпорация ViewSonic, поставщик продуктов для визуального представления информации, объявляет о выпуске интерактивного дисплея ViewBoard S IFP2710 для учебных аудиторий.

Это решение превращает учебную среду традиционного класса в современное интерактивное пространство для обучения. При проведении лекции в аудитории, или при презентации в зале для конференций, у современных решений отображения информации есть различные недостатки, такие как необходимость поворачиваться спиной к аудитории, тени на экране и недостаточная точность сенсорного ввода. Благодаря интерактивному решению ViewBoard S можно воспользоваться революционным способом преподавания и обучения. Презентация «лицом к аудитории», масштабируемая проекция, точный и эффективный сенсорный интерфейс, простая установка – все это позволяет преподавателям и лекторам комментировать контент, делать заметки или выполнять любые действия на дисплее, одновременно проецируя их на большом экране.



«Мы хотим предложить образовательным учреждениям самые современные технические решения, которые позволят модифицировать процесс обучения, сделать его более творческим. Интегрируя современные интерактивные решения в образовательный процесс, мы позволяем преподавателям освободится от имеющихся ограничений и дать им возможность взглянуть на обучение под другим углом, - сказал Александр Фролов, менеджер по продукции представительства ViewSonic в странах СНГ. – Благодаря переходу от традиционного обучения к обучению «лицом к аудитории», от получения информации к обмену ею, мы намерены вывести образование на новый уровень».



ViewBoard S IFP2710, где S означает Switch (переключение), - это новый подход к образованию. ViewBoard S IFP2710 позволяет переключиться со стандартных уроков и заданий на интерактивные, позволяя преподавателю стоять лицом к аудитории и комментировать слайды или другой контент на экране. Кроме того, это дает ведущему возможность полностью контролировать презентацию и при этом поддерживать взаимодействие и зрительный контакт с аудиторией, вовлекая ее в процесс обучения.



Решение ViewBoard S IFP2710 дает преподавателю возможность переключиться:



- с традиционной формы презентации на интерактивную, лицом к аудитории.



- с индивидуальной работы в классе на групповую.



- с одного экрана на комплексное интерактивное решение.



Интерактивный дисплей ViewBoard S IFP2710 – позволяет создать комплексное решение, сочетающее в себе интерактивный дисплей, проектор и новейшее программное обеспечение для цифровой доски myViewBoard. Он обеспечивает мультисенсорные функции с распознаванием касания в 10 точках, инструменты для аннотации и поддержку жестов Windows для интуитивного процесса управления. Просто подключите проектор или большеформатный дисплей с помощью кабеля LAN по технологии HDBT или кабеля HDMI, и сделанные вами заметки будут мгновенно проецироваться на большой экран. Это решение устраняет распространенные проблемы сенсорного проецирования, такие как тени на экране, а также необходимость установки дополнительного сенсорного модуля и калибровки сенсорной чувствительности. Тем самым обеспечивается экономия времени и существенно упрощается процесс инсталляции.



ViewSonic предлагает широкий модельный ряд проекторов, способных создать изображение с диагональю более 100 дюймов. В сочетании с интерактивным дисплеем ViewBoard IFP2710 это дает преподавателю возможность представлять информацию и комментировать, находясь непосредственно перед экраном дисплея, без необходимости перемещаться к проецируемому изображению и тем самым препятствовать просмотру.



ViewBoard S IFP2710 не только поддерживает все программное обеспечение, которое вы применяете в настоящее время, но также может использоваться совместно с платформой myViewBoard, разработанной специально для улучшения работы интерактивных панелей ViewBoard и предоставления доступа к облачным сервисам. myViewBoard позволяет ведущему получить доступ к файлам в облаке, использовать для аннотаций широкий набор инструментов, сохранять файлы непосредственно в облаке. Кроме того, несколько участников могут передавать свой контент на общий экран через myViewBoard.com для более продуктивного обсуждения.