ViewSonic и Intel UNITE объявляют о стратегическом глобальном партнерстве

22 ноября 2017, 11:45

Корпорация ViewSonic объявила о стратегическом партнерстве с Intel UNITE для расширения границ унифицированных коммуникаций в конференц-залах и учебных аудиториях.

В постоянно меняющемся мире унифицированных коммуникаций (UC) очень трудно успевать за последними тенденциями и приложениями, в частности, при обновлении системы UC потребуется заново моделировать и конфигурировать вашу сеть. ViewSonic и Intel UNITE знают об этом не понаслышке и решили преодолеть эту проблему.Комбинация интерактивных дисплеев ViewSonic ViewBoard с технологией Intel UNITE выводит данное решение на новый уровень функционала - функционала защищенного интерактивного экрана. Помимо доступа к полнофункциональному интерактивному экрану, ViewBoard становится в комнате для совещаний центром управления. С помощью ViewBoard и Intel UNITE пользователи могут управлять всеми компонентами унифицированных коммуникаций - от совместной работы с интерактивным дисплеем до видеоконференций, управления освещением помещения или оборудованием.Система ViewBoard со встроенным решением Intel UNITE будет доступна во всем мире с использованием всех моделей интерактивных дисплеев ViewSonic ViewBoard (86 ", 75", 65 "и 55"), начиная с октября 2017 года.