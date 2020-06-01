Лазерный интерактивный ультракороткофокусный проектор BenQ LW890UST

Ультракороткофокусные проекторы BenQ отлично подходят для занятий даже в небольших аудиториях.
Главное преимущество таких проекторов, что их можно устанавливать всего в нескольких сантиметрах от стены над экраном. Такое расположение очень экономит место и не мешает работе у доски. Например, разместив проектор на расстоянии всего 8 см вы получите изображение до 81”. Для удобства установки в аудитории в комплект поставки проектора входит настенное крепление с системой выравнивания, а на самом проекторе расположены ручки, которые позволяют корректировать изображение в трех плоскостях.
Высокая яркость лазерного проектора BenQ LH890UST, световой поток 4000 ANSI люменов и контрастность 100,000:1 гарантируют идеальную четкость воспроизводимых изображений и текста даже в больших аудиториях с ярким освещением. Высокая яркость проектора позволяет оставлять включенным свет во время уроков, а герметичный источник света предотвращает попадание пыли, обеспечивая высокую яркость на весь период эксплуатации.
В проекторе LH890UST на основе лазерной технологии BlueCore используется два цветовых колеса, позволяющих достичь непревзойденного уровня цветопередачи за счет повышения чистоты цветов RGBY, что обеспечивает существенное увеличение насыщенности цвета, по сравнению с ламповыми проекторами.
Благодаря герметичной оптической системе срок службы лазерных проекторов BenQ BlueCoreTM для образования составляет не менее 20 000 часов без технического обслуживания. Это исключает дополнительные расходы на замену ламп и снижение затрат.