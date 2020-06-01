Лазерный интерактивный ультракороткофокусный проектор BenQ LW890UST

1 июня 2020, 11:15

Ультракороткофокусные проекторы BenQ отлично подходят для занятий даже в небольших аудиториях.

Главное преимущество таких проекторов, что их можно устанавливать всего в нескольких сантиметрах от стены над экраном. Такое расположение очень экономит место и не мешает работе у доски. Например, разместив проектор на расстоянии всего 8 см вы получите изображение до 81”. Для удобства установки в аудитории в комплект поставки проектора входит настенное крепление с системой выравнивания, а на самом проекторе расположены ручки, которые позволяют корректировать изображение в трех плоскостях.

Высокая яркость лазерного проектора BenQ LH890UST, световой поток 4000 ANSI люменов и контрастность 100,000:1 гарантируют идеальную четкость воспроизводимых изображений и текста даже в больших аудиториях с ярким освещением. Высокая яркость проектора позволяет оставлять включенным свет во время уроков, а герметичный источник света предотвращает попадание пыли, обеспечивая высокую яркость на весь период эксплуатации.В проекторе LH890UST на основе лазерной технологии BlueCore используется два цветовых колеса, позволяющих достичь непревзойденного уровня цветопередачи за счет повышения чистоты цветов RGBY, что обеспечивает существенное увеличение насыщенности цвета, по сравнению с ламповыми проекторами.Благодаря герметичной оптической системе срок службы лазерных проекторов BenQ BlueCoreTM для образования составляет не менее 20 000 часов без технического обслуживания. Это исключает дополнительные расходы на замену ламп и снижение затрат.