Лазерный проектор BenQ LU950 с технологией BlueCore

1 июня 2018, 11:15

Компания BenQ представила новый лазерный проектор LU950 с технологией BlueCore.

Лазерные проекторы BenQ с технологией BlueCore гарантируют высокую яркость изображения в течение 20 000 часов без технического обслуживания.



BenQ LU950 с технологией BlueCore обладает яркостью 5000 ANSI лм, создавая насыщенное и четкое изображение в разрешении WUXGA. Проектор абсолютно надежен и имеет гарантированно долгий срок службы источника света.



LU950 оснащен передовой фирменной технологией Dust Guard Pro, которая не допускает попадания пыли в лазерные модули, на цветовые колеса, датчики, DMD-чип и внутрь оптического тракта.



Долговечность лазерного источника цвета, отсутствие деградации цветов со временем и фирменная технология Dust Guard Pro от BenQ выводит проектор BenQ LU950 на новый уровень надежности и долгого срока службы. Технология Dust Guard Pro гарантирует высокое качество изображения, не допуская ошибок в работе цветового колеса, позволяя избегать дефектов изображения, гарантируя «чистое» и четкое изображение в течение всего срока службы проектора.



BenQ LU950 подходит для инсталляции в конференц-залах, учебных центрах и лекционных аудиториях любых размеров. Проектор имеет широкий функционал: большой сдвиг объектива по горизонтали и вертикали, 1,6-кратный оптический зум и возможность проецирования 360° в режиме 24/7. Кроме того, проектор оснащен функцией подстройки изображения к размеру экрана и сохранения настроек изображения в памяти проектора. Лазерный проектор LU950 BlueCore поддерживает технологию HDBaseT для передачи изображения и сигналов управления через один провод на расстояние до 100 метров.



Возможность последовательного соединения нескольких проекторов через HDMI интерфейс дает уникальные возможности установки нескольких проекторов без сложных интеграционных решений. LU950 абсолютно универсален и обеспечивает уникальные возможности установки без серьезных дополнительных трудностей и затрат.



BenQ LU950 полностью совместим с основными системами управления, такими как Extron, Crestron, AMX и PJ-Link, позволяя IT-специалистам удаленно управлять несколькими проекторами или целой сетью проекторов.